تنسيق كلية الشرطة 2020 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها

تعرف على تنسيق كليات الشرطة 2020-2021، تعد كلية الشرطة واحدة من أهم الكليات التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة للالتحاق بها وخاصة الذكور، ولكن هناك الكثير من الشروط والضوابط الخاصة بهذه بكليات الشرطة والتي لابد من توافرها في الطلاب المتقدمين، وبالفعل قد تم فتح باب التقديم لعام 2020 لدخول هذه الكليات.

تنسيق كليات الشرطة 2020-2021

لابد من حصول الطالب أو الطالبة المُ تقدمة لدخول كليات الشرطة على مجموع 65 % على الأقل، وإذا كان من المُتقدم من خريج كلية الحقوق فيجب الحصول على تقدير مقبول كحد أدنى للقبول، أما بالنسبة للشهادات الجامعية التي تحتاج إليها وزارة الداخلية تتطلب حصول هذا الطالب على تقدير لا يقل عن جيد جداً.

ما هي شروط التقديم في كليات الشرطة 2020 -2021 بجمهورية مصر العربية:

هناك بعض الشروط التي يجب التعرف عليها قبل التقديم في كلية الشرطة ومنها