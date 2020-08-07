تردد اشارة تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2020 لمتابعة افلام كرتون tom and jerry

يمكن متابعة أفلام كرتون tom and jerry من خلال تردد إشارة قناة توم وجيري الجديد الذي يعمل القمر الصناعي النايل سات، حيث يعتبر هذا التردد من اهم الترددات التي دائما ما يكون عليه بحث بشكل مستمر من قبل الإباء والأمهات لكي يستطيعوا تثبيته علي جهاز الاستقبال الخاص بهم من اجل أن يتابعوا أبناءهم برامج وأفلام المتنوعة التي تعرض علي شاشة القناة علي مدار اليوم، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الإشارة الأخيرة لهذه القناة فرجاءً منكم متابعي موقعنا الكرام قراءة السطور القادمة.

تردد قناة tom and jerry نايل سات

نستعرض مع حضراتكم طريقة استقبال توم وجيري بالطريقة الصحيحة، حيث نقوم بتوجيه طبق الإرسال موجود بأعلي سطح المنزل علي الاتجاه الصحيح للقمر الصناعي هو النايل سات من ثم نقوم بتوصيل السلك بلقط الإرسال مباشرة إلى جهاز الاستقبال من ثم نقوم بتشغيل الجهاز من اجل إدخال تردد قناة tom and jerry نايل سات كما هو ظاهر لحضراتكم اسفل هذه التدوينة.

اسم القمر الصناعي التردد معدل الترميز نايل سات 11354 27500

عقب إدخال التردد الأخير للقناة سوف تتمكنوا من متابعة جميع الفقرات المسلية المتنوعة سواء كان أفلام tom and jerry او افلام كرتون اخري تعرض علي شاشة القناة حيث تحاول القناة بتقديم البرامج المفيدة للأطفال لكي يتمكنوا من معرفة الحروف والأرقام سواء باللغة العربية أو الانجليزية، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع أن شاء الله.