تحديث تردد قناة Abu Dhabi أبو ظبي الرياضية HD المفتوحة مارس 2020 لمشاهدة مباريات اليوم المنقولة بث مباشر

ننشر تردد قناة Abu Dhabi أبو ظبي الرياضية 2020 الجديد لمتابعة ومشاهدة مباريات اليوم بث مباشر في بطولة كأس محمد السادس وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي، ومباراة السوبر المصري، حيث يمكنكم الآن مشاهدة المباريات المنقولة على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايلسات أو عرب سات فقط من خلال ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2019 المرفق بالمقال.

وتحتل قناة أبو ظبي مكانة كبيرة لدى المشاهد العربي لما تقدمه من محتوى رياضي شيق من خلال البرامج الرياضية مع باقة من أبرز المحللين الرياضيين في ضيافة مقدمين برامج رياضية على مستوى عالٍ من المهنية في المجال الرياضي، وتمتلك قناة أبو ظبي الرياضية ثمانية قنوات فضائية مفتوحة بشكل مجاني على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، إلى جانب قناة YAS Sports المفتوحة أيضاً بدون تشفير، كما تمتلك قناتان مشفرتان بالإضافة إلى قناة EDGE المشفرة، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم الحصول على ترددات قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports HD الحديث.

تردد قناة Abu Dhabi أبو ظبي الرياضية 2019

تعد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi من أهم القنوات على الساحة الرياضية في الوطن العرب ودول شمال أفريقيا، ويرجع ذلك لما تقدمه من محتوى رياضي هام يحظى على اهتمام المشاهد العربي، وتنقل قناة أبو ظبي الرياضية محتواها بتقنية SD العادية وتقنية HD عالية الدقة والجودة، كما تضم القناة الرياضية العديد من أبرز المحللين الرياضيين على الساحة الرياضية ومقدمي البرامج الرياضية المميزين، وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية بالبث من إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى قناة أبو ظبي الرياضية بشكل دائم لمواكبة التطورات في النقل التليفزيوني لكي يحظى المشاهد على المتعة عند مشاهدة مباريات كرة القدم المنقولة عبر القناة أو البرامج الرياضية التي تعطي جرعة دسمة من المعلومات والأخبار حول العديد من الألعاب الرياضية بشكلٍ عام، ويتم الحصول على قناة أبو ظبي الرياضية من خلال ضبط وإدخال تردد قناة Abu Dhabi أبو ظبي الرياضية 2020 المرفق بالمقال، وتضم باقة قنوات أبو ظبي القنوات الرياضية التالية:

Advertisements

قناة أبو ظبي الرياضية 1. قناة أبو ظبي الرياضية 2. قناة أبو ظبي الرياضية HD 1. قناة أبو ظبي الرياضية HD 2. قناة أبو ظبي الرياضية HD 3. قناة أبو ظبي الرياضية HD 4. قناة أبو ظبي الرياضية HD 5. قناة أبو ظبي الرياضية HD 6. قناة أبو ظبي الرياضية HD 7.

م القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 1 قناة أبو ظبي المفتوحة نايل سات 12226 Horizontal 27500 3/4 2 قناة أبو ظبي المشفرة نايل سات 12467 Horizontal 27500 2/3 3 قناة أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 Horizontal 27500 5/6 4 أبو ظبي الرياضية 5 و HD 7 و HD 5 نايلسات 12092 Vertical 27500 5/6

ترددات قنوات رياضية قد تهمك:

ومن يرغب في الحصول على تردد قناة Abu Dhabi أبو ظبي الرياضية 2020 نايل سات يمكنه ذلك من خلال الترددات المرفقة بالجدول أعلاه.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi sports عرب سات

تبث قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi محتواها على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكنكم الحصول على قناة Abu Dhabi sports من بعد ضبط الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي عربسات، ثم ضبط الرسيفر الخاص بكم وإدخال تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports HD الموضح فيما يلي:

القمر الصناعي القناة التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ عرب سات قنوات أبو ظبي الرياضية 11804 أفقي H 27500 3/4

وبعدما عرضنا تردد قناة Abu Dhabi أبو ظبي الرياضية 2020 نايل سات وعرب سات، فيمكنكم التعرف على معلومات حول القناة والموقع الرسمي للقناة من خلال النقاط التالية:

مالك القنوات الرياضية: شركة أبو ظبي للإعلام.

النوع: قناة رياضية تختص بالشأن الرياضي.

تاريخ التأسيس/تاريخ البث الأول للقناة: عام 1969م.

البلد: الإمارات العربية المتحدة.

اللغة: (العربية، الإنجليزية).

الموقع الرسمي: ( adsports.ae ).

). مناطق البث: شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، أوروبا، روسيا، استراليا.

حقوق البث: (كرة القدم، ألعاب قوى، مصارعة، كرة السلة، رياضة السيارات).

مباريات اليوم عبر قناة أبو ظبي الرياضية

تشاهدون عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة اليوم الخميس الموافق لتاريخ 20 فبراير 2020 مباراة الأهلي ضد الزمالك “السوبر المصري، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى المفتوحة والثانية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم إقامة المباراة على أرضية استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ومن يرغب في متابعة ومشاهدة مباراة اليوم، يمكنه ذلك بعد ضبط تردد قناة Abu Dhabi أبو ظبي الرياضية المرفق بالجدول السابق.