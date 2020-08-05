“استقبل” تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports HD المفتوحة يناير 2020 الناقلة مباريات اليوم في البطولة العربية Abu Dhabi سبورت

ننشر الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports الإماراتية المفتوحة لمشاهدة بث مباشر مباريات اليوم المنقولة عبر قناة Abu Dhabi سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث يتم بث مباريات البطولة العربية للأندية ودوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ومباريات كأس محمد السادس وغيرهم من المباريات الأخرى، كما تقدم القناة الرياضية أبو ظبي سبورت العديد من البرامج الرياضية المختلفة والمتنوعة لنقل كافة الأخبار المتعلقة بالساحة الرياضية بمختلف مجالاتها.

وتعد قناة أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات الرياضية في الوطن العرب، ويرجع ذلك لما تقدمه من محتوى رياضي هام بالنسبة للمشاهد العربي، بالإضافة إلى ضمها للعديد من أبرز المحللين الرياضيين ومقدمي البرامج الرياضية، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر ترددات قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports HD

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات وبدر عرب سات وقمر ياه سات على متابعة العديد من الأشخاص المهتمين بالأخبار الرياضية ومباريات كرة القدم بالعديد من البطولات، حيث تحتل قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports HD مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين بالوطن العربي، فهي قناة رياضية عربية إماراتية تحتوي على ثمانية قنوات رياضية (خمس قنوات مفتوحة مجاناً، ثلاث قنوات مشفرة)، ويتم بث محتوى القنوات الرياضية من مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتبع قناة Abu Dhabi الرياضية شركة أبو ظبي للإعلام التي تضم العديد من القنوات المختلفة والمتنوعة، حيث تضم شبكة أبو ظبي للإعلام قنوات رياضية وترفيهية ودرامية وإخبارية وهم (أبو ظبي الرياضية قناة AD Sports التي يمكنكم الحصول عليها من خلال تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports المرفق، قناة أبو ظبي دراما اتش دي، قناة YAS Sports المفتوحة، قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي اتش دي، قناة أبو ظبي للإعلام، قناة أبو ظبي تي في، قناة الإمارات).

Advertisements

ويتم بث برامج قناة أبو ظبي الرياضية على مدار اليوم، وقد حققت القناة الرياضية في عام 2008 نقلة نوعية في الشكل والمضمون للبرامج التي تقدمها لمواكبة التحديثات والتغييرات على الساحة الإعلامية، حيث قامت بتطوير إمكانياتها في نقل الدوري الإماراتي وتوسعة شبكة مراسليها وزيادة أعداد المحللين المتخصصين بالمجال الرياضي وخاصة “كرة القدم”، ومن يرغب في معرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports يمكنه ذلك من خلال التالي:

م القناة القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 1 قناة أبو ظبي المفتوحة نايل سات 12226 H 27500 3/4 2 قناة أبو ظبي المشفرة نايل سات 12467 H 27500 2/3 3 قناة أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 H 27500 5/6 4 أبو ظبي الرياضية 5 و HD 7 و HD 5 نايلسات 12092 V 27500 5/6

ترددات قنوات رياضية قد تهمك:

معلومات عن قناة أبو ظبي سبورت

مالك القنوات الرياضية: شركة أبو ظبي للإعلام. النوع: قناة رياضية تختص بالشأن الرياضي. تاريخ التأسيس/تاريخ البث الأول للقناة: عام 1969م. البلد: الإمارات العربية المتحدة. اللغة: (العربية، الإنجليزية). الموقع الرسمي: (adsports.ae). مناطق البث: شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، أوروبا، روسيا، استراليا. حقوق البث: (كرة القدم، ألعاب قوى، مصارعة، كرة السلة، رياضة السيارات).

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

تبث قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي عرب سات، حيث يمكنكم الحصول على قناة Abu Dhabi sports من بعد ضبط الطبق اللاقط أو الدش على القمر الصناعي عربسات، ثم ضبط الرسيفر الخاص بكم وإدخال تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports HD الموضح فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

القناة: قنوات أبو ظبي الرياضية.

التردد: 11804 أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباريات اليوم المنقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2019

تشاهدون اليوم الخميس الموافق لتاريخ 20 فبراير 2020 عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة الأولى والثانية مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم إقامة المباراة على أرضية استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ومن يرغب في متابعة ومشاهدة مباراة اليوم، يمكنه ذلك بعد ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports المفتوحة المرفق بالجدول السابق عبر موقعنا موقع عرب نيوز.