“Now appeared” إعلان نتائج امتحان التوجيهي 2020 على موقع وزارة التربية الأردنية الرسمي results tawjihi.jo

رابط موقع وزارة التربية الأردنية الرسمي لنتائج الثانوية العامة الأردنية لإعلان نتائج “التوجيهي”، فحالياً يسيطر تساؤل واحد على ذهن الطلاب متى تظهر نتيجة توجيهي الأردن results tawjihi فقد أعلن المسئولون بوزارة التربية الأردنية عن موعد ظهور وإعلان نتيجة الامتحانات كما تم تحديد توقيت إعلان النتائج .

ويستعد طلاب وطالبات التوجيهي الذين خاضوا اختبارات الدورة الأولى في معرفة نتائجهم من خلال مركز الملكة رانيا العبد لتكنولوجيا التعليم والمعلومات خلال أيام، هذا وقد وجه وزير التربية الأردنية الشكر للطلاب والطالبات ولآبائهم وأمهاتهم على مجهوداتهم طول العام الدراسي.

موقع وزارة التعليم نتائج التوجيهي

تعلن نتائج الثانوية العامة في الأردن الدورة الثانية التكملية برقم الجلوس على موقع وزارة التعليم نتائج التوجيهي 2020 في جميع الفروع حيث أتاحت الوزارة موقعها للاستعلام عن النتائج من أجل التيسير والتسهيل على الطلاب من جميع المحافظات.

وزارة التربية والتعليم نتائج توجيهي 2020 الأردن

خاض امتحانات الثانوية العامة الأردنية قرابة 73 ألف طالب وطالبة يتم تقسيمهم على كافة الفروع العلمية المتنوعة، وهم على النحو التالي:

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توجيهي الأردن الفرع الفندقي 877 طالب وطالبة توجيهي الأردن الفرع الزراعي 1499 طالب وطالبة توجيهي الأردن الفرع الصناعي 5226 طالب وطالبة توجيهي الأردن الفرع الشرعي 131 طالب وطالبة توجيهي الأردن الفرع الصحي 259 طالب وطالبة توجيهي الأردن فرع الإدارة المعلوماتية 4517 طالب وطالبة توجيهي الأردن الفرع الأدبي 32524 طالب وطالبة توجيهي الأردن الفرع العلمي 24758 طالب وطالبة

روابط نتائج التوجيهي 2020

طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن

يمكنكم الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2019 من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع نتائج التوجيهي 2020

اكتب رقم الجلوس.

أضغط على كلمة البحث.

كما سنتابع معكم الإعلان عن الحد الأدنى لمعدلات الالتحاق في تخصصات الجامعات الرسمية والخاصة فرع التعليم الصحي الشامل، فرع الإدارة المعلوماتية، الفرع الأدبي والشرعي، الفروع المهنية، الفرع العلمي.

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تفرقنا أيام قليلة عن إعلان نتائج التوجيهي 2020 للدورة التكميلية الثانية، ويعيش الطلاب ليلة تأهب وقلق لترقب ظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن،ونواصل متابعة إعلان نتائج التوجيهي 2020 بنسب النجاح في كل شعبة على حدا فور إعلان ظهورها.