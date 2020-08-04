موقع وزارة التربية السورية “نتائج التوجيهي” بكالوريا نتائج فحص امتحانات الصف التاسع 2020 moed.gov.sy

أعلن موقع وزارة التربية السورية 2020 إعلان نتائج التعليم الأساسي الخاصة بطلاب الصف التاسع للعام الدراسي 2019/2020، وأصبحت النتيجة متاحة لاستعلام طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي، وذلك بعد تضارب الأخبار المشورة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا وقد أهابت وزارة التربية السورية بعدم انسياق الطلاب وأولياء أمورهم وراء ما ينشر، وقد نشرت الوزارة على صدر صفحاتها على الفيس بوك وعلى موقعها الرسمي ما يفيد ذلك، وأن وزارة التربية السورية هي المنوط بها وحدها تحديد موعد إعلان نتيجة الصف التاسع للعام 2020.

لذلك ومن خلال موقعنا نضم صوتنا لصوت طلاب شهادة التعليم الأساسي بالتريث قليلاً، فالنتيجة تم إعلانها يمن خلال مؤتمر صحفي، وذلك على موقع وزارة التربية السورية الرسمي بعد أن تم إعلان نتائج الصف التاسع هذا العام.

صدور “نتائج البكالوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب

وتجدر الإشارة أننا سنتابع معكم طلاب شهادة الثانوية العامة الدورة الثانية كل ما يصد من تصريحات وكذلك أخر الأخبار والمستجدات التي تصدر غن موقع وزارة التربية السورية بخصوص نتائج البكالوريا الدورة الثانية، فالكثير من أبنائنا اليوم طلاب البكالوريا دورة 2020 سوريا، ينتظرون النتيجة من قبل موعد إعلان النتيجة وصدورها على موقع وزارة التربية السورية.

موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2020

هذا وقد أكد موقع وزارة التربية السورية عن تحديد موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي، كما حدد البيان المنشور على الصفحة الرسمية التي يمكن من خلالها متابعة نتيجة امتحانات الصف التاسع لهذا العام، وهذا نص البيان:

البيان السابق لوزارة التربية السورية

وتيسيراً على طلاب شهادة التعليم الأساس يمكنكم المداومة على زيارة هذا التقرير الخاص بنتائج شهادة التعليم الأساسي، ونعدكم بإضافة كل جديد يصدر من أخبار أو تصريحات من مصادرها الرسمية فقط،أما عن طريقة الاستعلام عن النتائج فيتم ذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات.

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خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2020 سوريا حسب رقم الاكتتاب

الدخول على لينك وزارة التربية السورية اختيار المحافظة التي تم اختبار الطالب بها ادخل رقم الاكتتاب ثم أضغط على كلمة إرسال ثم تظهر لكم النتائج والدرجات كاملة

الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، روابط نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية التي سيتم إعلانها، على موقعي:

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“result” موقع وزارة التربية السورية نتائج فحص الصف التاسع لعام 2020 برقم الاكتتاب moed.gov.sy

استطلاع نتائج التوجيهي الصف التاسع El-tasa3 2020 حسب الاسم والكُنٌية || برقم الاكتتاب رابط موقع وزارة التربية السورية على moed.gov.sy

موقع وزارة التربية السورية: http://moed.gov.sy

هو الموقع الوحيد والمنوط به رفع نتائج امتحانات الصف التاسع لختام مرحلة التعليم الأساسي، حيث تم إعلان النتائج، من المرجح أن يكون الضغط شديد على الموقع، لذلك سنعمل جاهدين على مد يد المساعدة لأبنائنا طلاب وطالبات الصف التاسع، فيمكنكم ترك تعليق برقم الاكتتاب والمحافظة التي قمتم بتأدية الامتحانات بها، وسنجيب على جميع التعليقات التي تصل إلينا تباعاً