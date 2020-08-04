“Simple link” رابط موقع استطلاع نتيجة الثانوية العامة 2020 أسماء أوائل الثانوية العامة علمي وأدبي يعلنه طارق شوقي بمؤتمر وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5% معلنًا أسماء أوائل الطلاب علمي أدبي على مستوى الجمهورية حيث يواصل الطلاب وأولياء الأمور بحثهم باستمرار عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس في التوقيت الحالي للاطمئنان على مستقبلهم وسط حالة من الخوف والقلق تسيطر على تفكيرهم الأمر الذي يتحدد فيها مستقبلهم.

مؤتمر وزير التعليم أونلاين لإعلان نتيجة الثانوية العامة

قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 علمي وأدبي

زاد عدد أوائل الطلاب هذا العام عن السنوات الماضية حيث تتخطى قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 علمي وأدبي 40 طالب وطالبة على مستوي الجمهورية وهما على النحو التالي:

شعبة علمي علوم

• أحمد السيد برعي 410 بنى سويف

• أحمد عبد الناصر أسيوط 410

• أحمد هشام عبد الباسط أسيوط

• تسليم أحمد منفلوط أسيوط

• جورج يسرى شحاتة منازل أسيوط

• جورج إسحاق عوض

• رمضان نصحى فهمى الدقهلية

• روان أحمد شبرا القاهرة

• شهد محمد شديد القليوبية

• صلاح الدين موسى كامل البحيرة

• مريم محمود أحمد إسماعيل الغربية

• ياسمين أسامة رجب سوهاج

شعبة علمي رياضة

• عمر محمد عبد السميع القليوبية

• عمر وائل يحي القاهرة

• أحمد السعيد القعقاع الدقهلية

• احمد يسرى ألنفرتي البحيرة

• اشرف احمد أبو عريضة الغربية

• أمل ياسر محمد القاهرة

• جورج الهامي بشاي القاهرة

• سهيله أيمن عبد الحكيم عبد الغنى المنوفية

• عبد العاطي سلطان عيسى رحاب الغربية

• كريم محمد سعد النزهة القاهرة

• محمد أحمد فوزي محمد محمد الدقهلية

• محمد خالد فؤاد عيسوى القليوبية

• يحيى محمد فرغلى

الشعبة الأدبية

• علا أحمد سعد إبراهيم المركز الأول منفردة القليوبية

• حبيبة محمود محمد عبد الله القاهرة

• ريموندة أيمن عوض الله القاهرة

• شاهيناز أحمد عبد الله القليوبية

• إسماعيل أيمن أسيوط

• آلاء حمدى عبد المطلب القاهرة

• أية تامر شوقى إبراهيم القاهرة

• جومانا محمد الزغبى القاهرة

• رغدة محمد بيومى الإسكندرية

• ريهام عماد محمد حسن الشرقية

• سهيلة أحمد حسانين القاهرة

• عمر صلاح الدين القاهرة

• ندا يوسف السيد الإسماعيلية

مدارس المكفوفين

سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر الجيزة

مدارس الدمج التعليمي

الزهراء عبد الله احمد عبد الله سوهاج

مدارس المتفوقين

محمد يسرى عبد الله الصادق برج العرب الإسكندرية

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2020

إليكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 المعتمدة رسميًا على النحو التالي: موقع وزارة التربية والتعليم

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الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي أعلن نتيجة الثانوية العامة بنسبة النجاح 81.5%، و بلغت نسبة نجاح البنين نسبتهم 79.9%، العدد الكلي للأوائل 39 شمل 30 طالب منهم من المدارس الحكومية.