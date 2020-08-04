“نتائج توجيهي” على موقع وزارة التربية السورية “Simply لينكات مُسرعة” || نتائج البكالوريا استظهار نتائج فحص امتحانات الصف التاسع 2020

نتائج امتحانات الصف التاسع حسب الاسم والكنية والتي تقدمها لكم من خلال رابط نتائج التاسع 2020 سوريا على موقع وزارة التربية السورية بالاسم ورقم الاكتتاب ضمن الخدمات التي يقدمها موقعنا لمتابعينا حيث من الواجب علينا مساعدة الطلاب في تقديم نتائج الصف التاسع 2020 سوريا بكل بساطة وسهولة، وقد تم اعتماد نتائج الصف التاسع الابتدائي 2020 لنهاية مرحلة التعليم الأساسي وتم عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه جميع التفاصيل، وأصبحت النتائج متاحة على موقع وزارة التربية السورية لنتائج التاسع 2020

وقد أعلن موقع التربية السورية من خلال بيان رسمي صدر أنه قد انتهى أعمال تصحيح أوراق جميع الطلاب والطالبات التاسع الابتدائي كما انتهى جميع أعمال المرجعة الدقيقة وقد صرح الدكتور عماد موفق العزب وزير التربية السورية، أن نتائج التاسع 2020 تم الإعلان عنها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن 270 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات التاسع.

موعد صدور “نتائج البكالوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب

وتجدر الإشارة أننا سنتابع معكم طلاب شهادة الثانوية العامة كل ما يصدر من تصريحات وكذلك أخر الأخبار والمستجدات التي تصدر عن موقع وزارة التربية السورية بخصوص نتائج البكالوريا، فالكثير من أبنائنا اليوم طلاب البكالوريا دورة 2020 سوريا، ينتظرون النتيجة من قبل موعد إعلان النتيجة وصدورها على موقع وزارة التربية السورية.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2019 سوريا حسب الاسم والكنية

الدخول على لينك www.moed.gov.sy/asasy/index.php

اختيار المحافظة التي تم اختبار الطالب بها

ادخل رقم الاكتتاب

ثم أضغط على كلمة إرسال

ثم تظهر لكم النتائج والدرجات كاملة

الصفحة الرسمية لوزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، روابط نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية التي تم إعلانها، على موقعي:

ومن الخطوات السابقة يمكن للطالب والطالبات الاستعلام ومعرفة نتائج التاسع الابتدائي شهادة التعليم الأساسي بالمحافظات السورية التالية:

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العاصمة دمشق

محافظة حمص

محافظة حماة

محافظة الحسكة

محافظة حلب

محافظة القنيطرة

محافظة اللاذقية

محافظة أدلب

محافظة الرقة

محافظة السويداء

محافظة دير الزور

محافظة طرطوس

وعلى جميع المحافظة الموجودة بالدولة السورية

وزارة التربية تنشر أسئلة وسلالم التصحيح لكل من الشهادة الثانوية بفروعها كافة /الدورة الأولى/، وشهادة التعليم الأساسي، لعام 2020، على الموقع الرسمي للوزارة، المكتب الصحفي في وزارة التربية،للاطلاع: رابط سلالم التصحيح للصف التاسع 2019

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“Speeding sites” النتائج الامتحانية “التوجيهي” على موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy/site برقم الاكتتاب soon نتائج فحص التاسع 2020 وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب

“result” موقع وزارة التربية السورية نتائج فحص الصف التاسع لعام 2020 برقم الاكتتاب moed.gov.sy

استطلاع نتائج التوجيهي الصف التاسع El-tasa3 2020 حسب الاسم والكُنٌية || برقم الاكتتاب رابط موقع وزارة التربية السورية على moed.gov.sy

نتائج فحص الصف التاسع 2019 سوريا

أكد عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية السورية أن جميع النتائج هي ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب، وذلك بعدما تم إعلان نتائج التاسع في كل محافظات سوريا دمشق والسويداء وحمص والحسكه وطرطوس وعفرين وراس العين والرقه وادلب ودير الزور، يمكن الحصول على نتائج التاسع سوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية.