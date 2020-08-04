بعد الزيادات || “مصاريف الجامعات الخاصة” 2019 والتنسيق .. صعود مفاجئ لمصروفات الكليات الأدبية “سياسة واقتصاد” ترتفع 25 ألف جنيه

مصروفات الجامعات الخاصة وكذلك تنسيق الجامعات الخاصة يحظى باهتمام بالغ من قطاع عريض من الطلاب خاصة بعد انتهاء امتحانات جميع الشهادات للتعليم قبل الجامعي، وتيسيراً على طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية سنستعرض معكم تنسيق ومصروفات الجامعات الخاصة بمصر للعام الدراسي المقبل 2019/2020، فقد شهدت المصروفات المقرر للعام الجامعي القادم صعود غير متوقع لبعض الكليات خاصة الأدبية، فقد ارتفعت مصروفات كلية “سياسة واقتصاد” بـ 25 ألف جنيه كمتوسط بين الكليات، وتهم مصاريف الجامعات الخاصة 2019 الكثير من الطلاب بمراحل التعليم الثانوي العام والفني والأزهري، والبحث عن توقعات التنسيق عبر البوابات المصرية الإلكترونية وعلى الموقع المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم .

وقد يزداد البحث عن تلك الجامعات في الفترة القادمة بعد انتهاء طلاب الثانوية العام امتحاناتهم وظهور النتيجة وكذلك الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب وعند عدم توافق مجموع الطلاب مع تنسيق الجامعات الحكومية يلجأ الكثير من الطلاب إلى التعرف على تنسيق الجامعات الخاصة الموجودة على مستوى الجمهورية وعلى المصروفات الخاصة بها.

تنسيق الجامعات الخاصة 2019

وعن تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي القادم، فقد اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار تنسيق العام القادم، وصرح عبد الغفار مؤكدا على الاستمرار في الحفاظ على نفس المعايير في الأعوام السابقة، هذا وقد جاء الحد الأدنى للدخول إلى الجامعات، للناجحين في الشهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة كالتالي/

تنسيق دخول كليات الطب البشرى بحد أدنى 95%.

تنسيق دخول كلية طب الأسنان وعلاج الطبيعي بحد أدنى 90 %.

تنسيق دخول كلية الصيدلة بحد أدنى 89.5 %.

تنسيق دخول كلية الهندسة بحد أدنى 80 %.

تنسيق دخول كليات الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، بحد أدنى 70%.

تنسيق باقي الكليات بحد أدنى 55%.

مصروفات الجامعات الخاصة 2019

بعد تحديد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن أسعار المصروفات الدراسية للعام ألدراسي الجديد والتي منها جامعة 6 أكتوبر, جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النهضة وجامعة الأهرام الكندية.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

طب الإسنان 63 ألف جنيه.

الصيدلة ـ52 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية “تمريض” 16 ألف جنيه.

علوم طبية 29 ألف جنيه.

كلية الهندسة 41 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

كلية الإدارة والاقتصاد 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة 65 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 40 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 51 ألف جنيه.

كلية الهندسة 36 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 18 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 17 ألف جنيه انجليزي 15 ألف جنيه اللغات الأخري.

كلية الإعلام 20 ألف جنيه

مصروفات جامعة الأهرام الكندية

كلية طب الفم والأسنان 60.000 ألف جنيهًا.

كلية الصيدلة 50.000 ألف جنيهًا.

كلية الهندسة 40.000 ألف جنيهًا.

كلية الإعلام شعبة انجليزية 30.000 ألف جنيهًا.

كلية الإعلام شعبة عربي صحافة 28.000 ألف جنيهًا.

كلية إدارة الأعمال 30.000 ألف جنيهًا.

كلية علوم الحاسب 18.000 ألف جنيهًا.

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الجدير بالذكر أن تنسيق الجامعات الخاصة دائمًا ما ينخفض عن تنسيق الجامعات الحكومية بنسب تتراوح بين 3 إلى 5%، وتختلف كل عام حسب الكليات العلمية والأدبية