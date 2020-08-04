مصروفات الجامعات الخاصة || مصاريف كليات جامعة بدر Badr University 2019 أهم الكليات “علمية وأدبية”

مع إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة، بدأ البحث عن مصروفات كليات جامعة بدر للعام الدراسي الجديد 2019/2020 حيث تتمتع جامعة بدر بسمعة طيبة وسط الجامعات الخاصة، ويبلغ عدد كليات جامعة بدر إلى 9 كليات وهى طب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية والهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية واللغات والترجمة والعلوم السينمائية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير مصاريف جامعة بدر للعام الجامعي الجديد كما سنتابع معك وأهم مميزات جامعة بدر الخاصة.

أما عن عنوان ومكان جامعة بدر الخاصة، فتقع جامعة بدر على مشارف مدينة بدر بموقعٍ جغرافيٍ متميز وفريد، حيث تتوسط جامعة بدر المسافةَ بين العاصمة التاريخية والعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا جعل جامعة بدر محط الأنظار، وتقع جامعة بدر على مساحة 45 فدانًا، مما يساعد على تطوير الإنشاءات بالجامعة وإضافة كليات جديدة مستقبلا، وتتميز جامعة بدر بمساحات خضراء شاسعة، مما يوفر وسائل الراحة لطالبات والطلاب، وذلك بتوافر جميع المرافق الحيوية للطلاب والدارسين.

مصاريف كليات جامعة بدر وأهم التخصصات

أما عن كليات وتخصصات جامعة بدر، فهي متنوعة وعديدة، فتشتمل جامعة بدر على 8 كليات أكاديمية متميزةٍ، وهي من الكليات محط أنظار الطلاب والطالبات، والأمر ليس مقتصر على الكليات ونوعها وعددها فقط، ولكن السمة الرئيسية التي تتمتع بها جامعة بدر هي جودة وتميز البرامج التعليمية ومناهج الدراسة وكذلك أحدث طرق التدريس بالجامعة، حيث يتم العمل وفقًا للأسس العالمية القياسية المعتمدة.

مصروفات جامعة بدر الخاصة لعام 2019/2020

حددت جامعة بدر مصروفات الالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2019/2019 على أن يتم سداد القسط الأول بقيمة 5000 جنيه مصروفات إدارية على أن يتم سداد القسط الثاني يناير 2020 .

مصروفات جامعة بدر السنوية بالجنيه المصري

كلية طب الفم والأسنان بمصروفات 51 ألف جنيه

كلية الصيدلة الدوائية بمصروفات 44 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي بمصروفات 37 ألف جنيه

كلية التمريض بمصروفات 22 ألف جنيه

كلية الإدارة والعلوم المالية بمصروفات 32 ألف جنيه

كلية الهندسة جميع التخصصات بمصروفات 32 ألف جنيه

كلية الفنون التطبيقية بمصروفات 34 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة بمصروفات 27 ألف جنيه

تعرف على كليات جامعة بدر من خلال الروابط التالية

نسب تنسيق الجامعات الخاصة

كما نرصد نسب تنسيق الجامعات الخاصة 2019 حيث حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحد الأدنى لمجموع تقديم الكليات للجامعات الخاصة بالكليات والتخصصات المختلفة.

مجموع الدرجات أسم الكلية نسبة 95% كلية الطب البشري الخاصة نسبة 90% كلية طب الأسنان و كليات العلاج الطبيعي الخاصة نسبة 89.5% كلية الصيدلة الخاصة في مصر نسبة 80% كلية الهندسة الخاصة في مصر 2019 نسبة 70% كليات الفنون التطبيقية،كليات العلوم الصحية التطبيقية الخاصة ، وكليات علوم حاسب و برمجة وكمبيوتر خاصة والتكنولوجيا الحيوية نسبة 60% تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الخاصة ، وكلية الإدارة، و كليات اللغات والترجمة الخاصة ، وتنسيق كلية الإعلام الخاصة نسبة 55 % باقي الكليات الخاصة و اقل مجموع لدخول كلية خاصة في مصر.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات

اصل شهادة الميلاد. اصل شهادة الثانوية العامة. صورة لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. عدد 6 صور شخصية حديثة. نموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين. نموذج 6 جند لمن تخطو سن 18 سنة.

يمكنكم متابعة موقع جامعة بدر بالقاهرة الرسمي باستمرار لمعرفة كل التفاصيل عن الكليات

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والجدير بالذكر أن فضلاً عن مصروفات جامعة بدر 2019 عند التقديم يدفع مبلغ 600جنية لاستلام الملف.