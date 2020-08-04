مصاريف الجامعات الخاصة || مصروفات جامعة المستقبل 2019 Future University “الأوراق المطلوبة لتقديم العام الجامعي الجديد

نوضح مصروفات جامعة المستقبل Future University وكليات جامعة المستقبل 2020 وكذلك الأوراق المطلوبة لتقديم العام الدراسي الجديد 2019 /2020 فهي من أفضل الجامعات المصرية الخاصة التي تأسست عام 2006 تحتوى على أول مستشفى خاصة للطب الفم والأسنان في مصر والشرق الأوسط يوجد بها أيضَا مصنع جديد للأدوية ومركز البحوث والتنمية وتضم الجامعة 6 كليات وتتواجد جامعة المستقبل في القاهرة شارع التسعين بالتجمع الخامس.

فتحت جامعة المستقبل باب التقديم للطلبة المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أوما يعادلها من الشهادات الأجنبية الأخري من داخل وخارج جمهورية مصر للعام الدراسي الجديد وأعلنت عن إجمالي قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد .

مصروفات جامعة المستقبل 2019 Future University

مصروفات جامعة المستقبل والأوراق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي الجديد 2019/2020

الكلية قيمة المصروفات كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية 87500 ألف جنيه مصري كلية طب الأسنان بمصروفات 114400 ألف جنيه مصري كلية الهندسة والتكنولوجيا 50500 ألف جنيه مصري كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 40000 ألف جنيه مصري كلية التجارة وإدارة الأعمال 45000 ألف جنيه مصري كلية الحاسبات والمعلومات 40000 ألف جنيه مصري

الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة المستقبل

أصل شهادة الثانوية العامة.

أصل شهادة الميلاد.

6 صور شخصية.

600 جنيه لملف التقديم.

في حال حصول الطالب على اكثر من الدرجات والنسبة المطلوبة للكليات يكتفي بتقديم صور المستندات، وليس أصولها

كليات جامعة المستقبل

شروط القبول بكليات جامعة المستقبل

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أوما يعادلها .

أن يستوفى الطالب الشروط الخاصة بالقبول بكل كلية .

أن يوقع على تعهد بالالتزام بكافة نظم ولوائح الجامعة .

أن يدفع الطالب رسوم التسجيل والرسوم الدراسية المقرر .

أن يقوم الطالب بتعبئة الاستمارات الخاصة بالقبول والتسجيل في الجامعة.

معرض توظيف خريجي جامعة المستقبل بسوق العمل

كليلة الصيدلة بجامعة المستقبل

كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل

كلية الهندسة جامعة المستقبل

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل

كلية تكنولوجيا المعلومات “علوم الكمبيوتر” جامعة المستقبل”

كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة المستقبل

Advertisements

الحياة الطلابية داخل جامعة المستقبل

فاعليات جامعة المستقبل

ويمكنكم متابعة موقع جامعة المستقبل Future University الرسمي لمعرفة مزيد من التفاصيل

قد يهمك التعرف على:

بعد الزيادات || “مصاريف الجامعات الخاصة” 2019 والتنسيق .. صعود مفاجئ لمصروفات الكليات الأدبية “سياسة واقتصاد” ترتفع 25 ألف جنيه

مصروفات الجامعات الخاصة || مصاريف كليات جامعة بدر Badr University 2019 أهم الكليات “علمية وأدبية”

مصاريف الجامعة البريطانية 2019 || مصروفات كلية «الصيدلة» 75 ألف جنيه «الإعلام» 60 ألف

مصاريف الجامعات الخاصة || مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2019 ERU Egyptian Russian University أبرز 4 كليات تدخل في منافسة جذب الطلاب

بالتفاصيل || زيادة مصاريف جامعة 6 أكتوبر الخاصة O6U UNIVERSITY 2019/2020 الكليات العلمية والأدبية تثير ضجة بين أولياء الأمور

وقرر المجلس الأعلى للجامعات تحديد الحد الأدنى لجميع الكليات التابعة للجامعات الخاصة المعتمدة بمصر وبدأ الطلاب في متابعة واختيار الكليات التي تتناسب مع مجموعهم في الثانوية العامة .