مصاريف الجامعات الخاصة || مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2019 ERU Egyptian Russian University أبرز 4 كليات تدخل في منافسة جذب الطلاب

نقدم لكم من خلال هذا التقرير مصروفات الجامعة المصرية الروسية 2019 ERU Egyptian Russian University في مصر والتخفيضات التي تقدمها الجامعة الروسية للسوريين الوافدين والتي تصل إلى 40%، فبعد أيام قليلة وربما ساعات ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 التي ينتظر مئات الألوف من الطلاب وقد تضيع أحلام بعض الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبونها على درجات بسيطة بسبب المجموع، وحينها يكون المتاح أمامهم الالتحاق بالكلية التي يرغبونها بالجامعات الخاصة ولذلك نستعرض ماهو متعلق بالجامعة المصرية الروسية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 وتجدر الإشارة أن الجامعة المصرية الروسية تضم عدد محدود من الكليات، لكنها تتسم بالتميز، ومن الجدير بالذكر أن الجامعة المصرية الروسية قد تأسست في سنة 2006 وفقا للقرار الجمهوري رقم 256 وكان القرار بإنشاء كليتان فقط ثم تم بالفعل استكمال باقي الكليات لتصل إلى 4 كليات.

وقد أعلنت الجامعة المصرية الروسية درجات الحد الأدنى لدخول الكليات الخاصة في الجامعة الروسية في مصر العام الدراسي الجديد 2019/2020 لجميع كليات الجامعة المختلفة، وذلك طبقا لما تم إعلانه بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وسنستعرض من خلال الجدول التالي مصروفات كليات الجامعة المصرية الروسية .

مصروفات كليات الجامعة الروسية في مصر للعام الجامعي الجديد

أعلنت الجامعة المصرية الروسية MUST عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2019/2020 بالجنيه المصري وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وهي كالآتي:

اسم الكلية المصروفات السنوية للطلابة المصريين كلية الطب الفم والأسنان 80 ألف جنيه مصري للفصلين الدراسيين كلية الصيدلة 62 ألف جنيه مصري للفصلين الدراسيين كلية الهندسة 48 ألف جنيه مصري للفصلين الدراسيين كلية الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات 35 ألف جنيه مصري للفصلين الدراسيين

ولمزيد من التفاصيل تابع صفحة الجامعة الروسية 2019 ERU Egyptian Russian Universityالمعتمدة رسمية على الفيس بوك

مصاريف الجامعة المصرية الروسية وفتح باب التقديم والتسجيل

المصروفات الدراسية للطلاب المصريين (المستجدين والمحولين) للعام الجامعي 2019/2020

“بالدولار” مصروفات الجامعة المصرية الروسية للطلاب الوافدين 2019

ERU Egyptian Russian University الجامعة المصرية الروسية

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعة الروسية في مصر

أصل شهادة الثانوية العامة.

أصل شهادة الميلاد.

6 صور شخصية.

600 جنيه لملف التقديم.

مصاريف المدينة الجامعية بالجامعة المصرية الروسية

قررت إدارة الجامعة تحديد مصاريف المدينة الجامعية عن العام الدراسي 2019/2020 كالاتي :-

فئة أولى 15 ألف جنيه

فئة ثانية 14 الق جنيه

فئة ثالثة 11 ألف جنيه

أخر ميعاد للسداد 31/7/2019

الحجز بأسبقية السداد

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في حال حصول طلاب الثانوية العامة بمصر على أكثر من الدرجات والنسبة المئوية لمجموع الدرجات المطلوبة للكليات يكتفي بتقديم صور المستندات، وليس أصولها.