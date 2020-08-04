بالجنيه والدولار $ الأمريكي || مصروفات جامعة الأهرام الكندية للمصريين والوافدين .. تنسيق الجامعات الخاصة

نرصد معكم مصروفات جامعة الأهرام الكندية للمصريين والوافدين بالجنيه المصري والدولار الأمريكي كما نتابع آخر تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة للقبول في الكليات العلمية والأدبية حيث أن جامعة الأهرام الكندية هي جامعة مصرية خاصة تأسست في سنة 2004 وفقا للقرار الجمهوري رقم 393 لسنة 2004 وهى تابعة لمؤسسة الأهرام، واستقبلت أولى دفعاتها عام 2005.

تقع جامعة الأهرام الكندية بمدينة 6 أكتوبر وتصنف ضمن المؤسسات الجامعية الرائدة ، تأسست الجامعة وبدأت الدراسة بها في عام 2005 ، وتتميز جامعة الأهرام الكندية باستخدام أفضل وأحدث النظم التعليمية، والتي تتوافق مع والمعايير العالمية الحديثة من حيث جودة العملية التعليمية، كما تتميز جامعة الأهرام الكندية بهيئة تدريس من أصحاب الخبرات المتميزة، وتستعين الجامعة بخبرات الجامعات الكندية صاحبة التميز، مثل جامعة “ألبرتا” وجامعة “ماكماستر” وجامعة “مونتريــال” وجامعة “كارلتون”.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الأهرام الكندية تضم العديد من أساتذة الجامعات المصرية المتميزين في التخصصات العلمية التي تدرس بالجامعة، كما تضم الجامعة أيضا نخبة من الإداريين أصحاب الكفأة والخبرة في شئون الجامعات المصرية، وتسعى الجامعة جاهدة إلى تميز طلابها عن طلاب الجامعات الأخرى، وذلك بتأهليهم الجيد لسوق العمل، وذلك من خلال تعليمها المتميز للحصول علي فرص عمل أفضل في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة

أشار الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية، إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة على النحو التالي:

95 % كلية الطب البشري الخاصة 90 % كلية طب الأسنان و كليات العلاج الطبيعي الخاصة 89.5% كلية الصيدلة الخاصة في مصر 80 % كلية الهندسة الخاصة في مصر 2019 70 % كليات الفنون التطبيقية الخاصة، وتنسيق كليات العلوم الصحية التطبيقية الخاصة ، وكليات علوم حاسب و برمجة وكمبيوتر خاصة والتكنولوجيا الحيوية 60 % تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الخاصة ، وكلية الإدارة، و كليات اللغات والترجمة الخاصة ، وتنسيق كلية الإعلام الخاصة 55 % باقي الكليات الخاصة و اقل مجموع لدخول كلية خاصة في مصر .

مصروفات جامعة الأهرام الكندية للعام الدراسي الجديد 2019/2020

وقد صرح رئيس الجامعة، أنه تم اعتماد المصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الجدد لمختلف كليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة حيث بلغت مصروفات العام الدارسي 2019/2020 .

كلية الصيدلة للمصريين بمصروفات 60 ألف جنيه.

كلية الصيدلة للوافدين بمصروفات 7000دولار.

كلية طب الفم والأسنان للمصريين بمصروفات 82 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان للوافدين بمصروفات 9000 ألف دولار.

كلية الإعلام شعبة إنجليزية للمصريين بمصروفات 40 ألف جنيه.

كلية الإعلام شعبة إنجليزية للوافدين بمصروفات 3800 دولار

كلية الإعلام شعبة صحافة فقط للمصريين بمصروفات 35 ألف جنيه.

كلية الإعلام شعبة صحافة فقط للوافدين بمصروفات 3500 دولار.

كلية علوم الحاسب بمصروفات 40 ألف جنيه للمصريين.

كلية علوم الحاسب للوافدين بمصروفات 3800 دولار.

كلية إدارة الأعمال للمصريين 38 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال للوافدين 3800 دولار.

كلية الهندسة للمصريين بمصروفات 48 ألف جنيه.

كلية الهندسة للوافدين بمصروفات 5000 دولار.

رابط موقع جامعة الأهرام الكندية الرسمي لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارتها.

كليات جامعة الأهرام الكندية

تضم جامعة الأهرام الكندية عدد 5 كليات تشتمل على العديد من التخصصات وسنستعرض معكم ملامح موجزه عن هذه الكليات ومدة الدراسة بها وجميع تخصصات هذه الكليات.

كلية الصيدلة

يحصل الخريج علي درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية .

مدة الدراسة ( 4.5 — 5 ) سنوات موزعة بنظام الساعات المعتمدة ( بإجمالي 176 ساعة معتمدة ).

التدريب العملي الإجباري في الصيدليات وشركات ومصانع الأدوية .

كلية إدارة الأعمال

ويحصل الخريج علي درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات التالية:

المحاسبة إدارة أعمال و موارد بشرية اقتصاد و تمويل التسويق تقييم و تنمية عقارية

مدة الدراسة ( 3.5 — 4 ) سنوات موزعة بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 144 ساعة معتمدة، هذا بالإضافة إلي التدريب الصيفي الإجباري في البنوك وشركات التأمين وبيوت المال والبورصة.

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كلية علوم الحاسب و تكنولوجيا المعلومات

يحصل الخريج علي درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات في أحد التخصصات التالية :

علوم الحاسب

نظم المعلومات

الشبكات

مدة الدراسة ( 3.5 – 4 ) سنوات موزعة بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 141 ساعة معتمدة، بالإضافة إلي التدريب العملي الإجباري في الإجازة الصيفية .

كلية الإعلام

ويحصل الخريج علي درجة البكالوريوس فى الإعلام في أحد التخصصات التالية:

الصحافة (لغة عربية /لغة إنجليزية)

الصحافة (لغة عربية /لغة إنجليزية) الإذاعة والتليفزيون

العلاقات العامة والإعلان

الجرافيك

مدة الدراسة ( 3.5 – 4 ) سنوات موزعة بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 141 ساعة معتمدة، بالإضافة إلي التدريب الإجباري خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية بالإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية والاستوديوهات.

العنوان ووسائل الاتصال بالجامعة .

العنوان البريدي : مدينة 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية الرابعة .

الموقع الإلكتروني: web page: www.acu.edu.eg

البريد الإلكتروني : e-mail: [email protected]/pre

للاتصال: تليفون: 38333078 ـــــ فاكس: 38333079 ـــــ الخط الساخن: 19228

كلية طب الفم والأسنان ” تليفون: 38332803 “

كلية الهندسة ” تليفون: 38333037 “

كلية الصيدلة. ” تليفون: 38332803 “

كلية إدارة الأعمال. ” تليفون: 38332878 “

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات. ” تليفون: 38332957 “

كلية الإعلام. ” تليفون: 38332978

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الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأهرام الكندية

أصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها ٦ صور شخصية حديثة للطالب الطلاب الذكور مطلوب منهم استمارة ٢ جند ومذكور فيها الاسم وعنوان وتاريخ ميلاد الطالب