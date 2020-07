مطلقة ويتيمة ولم تحصل على الدعم؟ حساب المواطن يعلق

حساب المواطن

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 32 :

مستندات إثبات الاستقلالية:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المرأة المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على مواطنة وجهت سؤالاً قالت فيه: “أنا مطلقة ويتيمة وبدون رب أسرة لماذا لم ينزل لي الدعم لهذا الشهر؟

ورد البرنامج بقوله: “أهلا بك، بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان )، وفي حال عدم وجود تابعين وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية”.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 32 :

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثون حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوفِ شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد موحد من شبكة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.

مستندات إثبات الاستقلالية:

وأيان أن لكل فرد مستقل غير مؤهل ولديه ما يثبت استقلاليته برفع إحدى تلك المستندات على بوابة البرنامج عبر زيارة الرابط: (http://ca.gov.sa/)، فيما أتاح البرنامج إمكانية استفادة المستقلين غير المؤهلين ممن لم يثبتوا استقلاليتهم بالانضمام للبرنامج بإضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل ( الفرد الغير متزوج “ذكر أو أنثى” ويشمل “الأعزب، الأرمل والمطلق” وليس لديه تابعين أو معالين، ويشترط إثبات استقلالية المسكن إذا كان عمره 18 سنة فما فوق).

وبين أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 930 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 30%، وشكل الذكـور المستقلين 70%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

عبدالعزيز سالم النغموش

9 أيام

لم أجد وضيفه

0

رد

محمد

10 أيام

امي مقعده و عندها زهايمر ومسجله في الضمان وسجله في الطب المزلي هي في اشد الحاجه

الى الريال عشان شراء الحفايض والمفارش والادويه

تطلبون إنها تسكن لوحدها ويكون

عندها عقد إيجار.

ووزارة الصحه يقولون لازم تسكن

معاكم وتعتنون بصحتها …

– أبغى حل ضروري؟؟؟

0

رد

ماسا

10 أيام

ليش غير مؤهله؟

كيف تبوني اكون مستقله والسكن باسمي؟ اسكن لحالي عشان تنزلون لي ٣٠٠؟؟؟

إذا مو متزوجه واعيش مع اهلي والوالد الله يرحمه والبيت مو باسمه.. بيت جدي الله يرحمه. بس حنا ساكنين فيه حنا وعمي. وحطيت صك البيت الي باسم جدي ويش تبغون أكثر

مو حرام تقطعونه.. هذي ٣٠٠كانت تساعدني اصرف على حالي. ماعندي مساعد بعد الله سبحانه

ليش تصعبون الأمور على الناس

كيف بنت وتكون مستقله والسكن يكون باسمها وأغلب الشعب ورجال ماعندهم بيوت وساكن يابجار أو عنده أهله بغرفتين

حسبي الله ونعم الوكيل وبس

0

رد

ابوفارس

11 أيام

.. مطلقه ويتيمه بعد .. والله استحي على وجهي واجمع قطه من الزملاء والأصدقاء والأقارب وانزلها في حسابها تقديرا لحالتها لوجهه الله تعالى ولا هذه المبررات اللي لا تغني ولا لها داعي .. لكن أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يسخر لها عباده الطيبين الطاهرين لقضاء حاجتها وتفريج همها انه على ذلك قدير …

0

رد

اسماء

11 أيام

اثبت استقلاليتك اثبت واثبت واليتيمه اللي لا والي ولا وظيفه ومسجلها الضمان ماشافها وشاف يتمها وحاجتها لكل ريال تاخذونه منها ولا تفكرون في ضروفها واحتياجها وتفكرون بس في اخذ مال اليتيم حسبي الله ونعم الوكيل

0

رد

عائشه شاكر علي كشك

11 أيام

انا مطلقه وساكنه مع امي وماعندي دخل وثبت عدم الاهليه ..لماذا

0

رد

مواطن

11 أيام

كيف يتيمة ومطلقة!

دام مطلقة فعمرها فوق 18 سنه

واليتيم هو من فقد أحد أبوية أو كلاهما تحت سنه البلوغ 15 سنه

0

رد

ابن عبدالله

11 أيام

عمري ٣٨ ولا عندي وظيفه ومافي احد بيكتب عقد باسم شخص ماعنده دخل والعقد مسجل باسم اختي الموظفه واختي الثانيه يتيمه ولا عندها وظيفه وقطعو حساب المواطن عني وعن امي وعن اختي والحمل كله على الموظفه تصرف علينا ولا على إيجار البيت ولا راتب السواق ولا فواتير الكهرباء ولا على مصاريف اكل وشرب ولا فواتير إنترنت واكلمهم يقول جيب عقد إيجار باستقلاليه كيف اكذب يعني ولا أزور عقد محد راح يكتب عقد باسم واحد عاطل ماعنده سياره يروح يشتري أغراض أهله من فين يجيب إيجار لصاحب السكن والحل الثاني يقول ضيف نفسك مع امك أضيف نفسي وانا المفروض اللي في… قراءة المزيد ..

1

رد

بعيد الهقاوي

12 أيام

حسبي الله وهو نعم الوكيل فيكم كيف اثبت استقلاليتي واتا فوق أربعين سنه ولاعندي اي راتب اكد مشاوير واصرف على امي وخواتي لازم اكذب اجيب عقد اجار شغل حراميه مبيه الله الغني عنكم أكبر فإن الله أكبر وهو مطلع يامن تحت الطاوله.

7

رد

فهد

12 أيام

حكامناماقصروالله ايعزهم وهم ابخص بشعبهم وعارفين لوناكل من لحم ذرعاناقلناسمع وطاعه وانتويامسؤلين حساب المواطن ماتنظرون للمواطن بعين التقديرالولاءاللي يفتخرفيه السعودي كانكم تصرفون من جيلكم ترى المواطن يستاهل اكثروانتوتتشرطون عليه جب مايثبت ياخي المواطن متحمل اكثرمن طاقته وتمنون عليه من كرم حكامه انتوتبون المواطن يترجاكم عطوه حقه اللي مالكم فيه منه ذبحتوناكل يوم شروط وتعقيد والله ذنب الناس الليماندرون بضروفهم ويدعون على اللي يقطع ارزاقهم ماتدري يابوالافكاركل يوم جايب فكرهوشرط تعجيز

1

رد

سلمان

12 أيام

جب سو افعل اترك واخر شي 88ريال قل مانبغي نعطيكم وخلاص

7

رد

تحسين

12 أيام

الي مسجل تلقائي عن طريق الضمان كيف يدخل البوابه ويرفق المستندات

3

رد

تحسين

12 أيام

كيف اضيف والبوابة ماتفتح معي والرقم المجاني مايردون

1

رد

احمدمحمد زيلعي

12 أيام

تحسين

والدكيي كبير في اسن وساكن معي كيف يكون استقاليه وهو مريض

2

رد

