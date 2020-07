حساب المواطن : 4 خطوات لتعديل دخل التابع

المواطن – الرياض

كشف حساب المواطن عن خطوات وطريقة تعديل دخل أحد التابعين لرب الأسرة في البرنامج، مشيرًا إلى أن عدم تطابق البيانات لأي تابع يؤدي إلى وقف صرف الدعم.

تعديل دخل التابع

وحول طريقة تعديل دخل التابع قالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار بهذا الشأن:

يجب تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ).

بعد ذلك يجب الانتقال إلى ( الإفصاح عن الدخل ).

ومن ثم الانتقال إلى ” الإجراءات ” يسار الصفحة.

بعد ذلك يتم حذف أو تعديل دخل التابع ثم حفظ..

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

حمدان فايز

4 أيام

اللهم لك الحمد

احمد علي يحي كريري

5 أيام

قبل النقطا حساب المواطن أشهر الماضي هذا جزاء وشكراً

5 أيام

حسبي الله عليكم ونعم الوكيل دنيا واخره

5 أيام

انا قطعو عليه حساب المواطن ويش الاسباب

