تردد قناة طيور الجنة الجديد بعد أخر تحديث على النايل سات

من المعروف أن قناة طيور الجنة، من القنوات التي استطاعت أن تتربع على عرش القنوات التي تقدم محتوى طفولي جيد، حيث أنها استطاعت أن تحاكي جميع الفئات العمرية، كما أن قناة Toyor baby tv، تعتبر من القنوات المكملة لقناة طيور الجدة والتي تقدم محتوى عبقري لتوصيل الأفكار الخاصة به بشكل مبسط، وذلك عن طريق مقدمي البرامج المحبوبون.

نشأة قناة طيور الجنة

ظهرت لأول مرة قناة طيور الجنة في عام 2008م، وهى قناة أردنية، وتعمل تحت إشراف رجل الأعمال خالد مقداد، الذي قام بترك مجال دراسته وهي الهندسة، ثم قام بتأسيس فرقة غنائية من الأطفال بإسم طيور الجنة، تقدم معلومات بسيطة للصغار، ومع نجاح الفرقة الغنائية، توجه بعد ذلك بتأسيس قناة فضائية تقدم الأغاني التي اشتهرت بها الفرقة الغنائية، وتم تطويرها لتصبح لديها برامجها التي تعمل على تنمية أفكار الطفل العربي.

برامج قناة طيور الجنة للأطفال:

تقدم قناة طيور الجنة، الكثير من البرامج التي تنشر وعي تعليمي وثقافي وترفيهي جميل ومبسط، كما تقدم الأغاني التي يتم إختيارها بكل حرص، طبقا للعادات والتقاليد العربية والإسلامية، فمن أشهر البرامج التي تعرض على شاشة قناة طيور الجنة: