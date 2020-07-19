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تردد قناة توم وجيري الان على نايل سات التردد الجديد2020_اقوى اشارة قناة توم وجيري للاطفال

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 تردد قناة توم وجيري الان على نايل سات التردد الجديد2020يزداد البحث حول تردد قناة توم وجيري الجديدة التى ظهرت موخرا على النايل سات وتعد القناة حاليا من اشهر قنوات الاطفال المحببة للكبار والصغار ايضا، حيث تمكنت القناة منذ ظهورها بايام قليلة ان تتربع علي عرش القنوات وخاصة قنوات الاطفال ،لانه قدمت افلام كرتونية مميزة واناشيد تعليمية للاطفال مثل الحروف والرسم وتعليم الارقام واشياء هادفه ومميزة

 

قناة توم وجيرى الجديدة 2020

تعرض قناة توم وجيري افضل الكرتةون والعديد من البرام ج التعليمية منها
كرتون تنة ورنه
كرتون بطوط
بحيرة البجع
توم وجيرى
شركة الرعب
الاسد الملك
طرازان
والجديد والمميز في عالم الاطفال من برامج هادفه وتعليمية وبرامج مسلية وكرتون توم وجيرى وتعرض بدون اعلانات

 

تردد قناة توم وجيري

لكل محبي توم وجيرى اليكم تردد القناة لمتابعة كل ما هو جديد ومميز

القمر الصناعي النايل سات
التردد 11354
الاستقطاب عمودي
معامل الترميز 27500
الاتجاه 5/6
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