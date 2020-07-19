“اضبط الأن” تردد قناة توم وجيري 2020 على النايل سات ومتابعة مغامرات القط والفأر

تردد قناة توم وجيري 2020، العديد من الأسر يبحثون عن قناة أطفال تكون ذات محتوى شيق ومميز للطفل، من بين تلك القنوات قناة توم وجيري، الذي حققت نجاحاً كبيراً في فترة زمنية قصيرة، حازت على إعجاب الملايين من الأشخاص حول العالم، تعرض باقة مختلفة من الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على التردد الخاص بتوم وجيري عبر موقعنا (اعرف كورة).

قناة توم وجيري TOM & JERRY الجديدة

تعد من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، حصلت على شهرة كبيرة بين قنوات الأطفال، تعرض الفيلم الكرتوني الشهير توم وجيري، والذي تدور أحداثه حول المشاجرات والمقالب التي يصنعها الثنائي القط توم والفأر جيري في بعضهما، وعادة ما تنتهي تلك المعارك بإنتصار الفأر جيري، تقوم أيضاً بعرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون الشيقة مثل الفأر الطباخ، وافلام ديزني وبطوط، والجميلة والوحش والكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الكوميدية.

أصبحت قناة توم وجيري واحدة من أهم القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، عند إطلاقها عبر القمر الصناعي النايل سات عرفت بقناة ( بيبي كيدز) ولكن أطلق عليها العديد من الأشخاص قناة توم وجيري، نظراً لعرضها المتكرر لكرتون القط والفأر، وعرضها لحلقات الإثارة والتشويق.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يمكنكم الأن متابعي ومحبي قنوات الأطفال، ضبط أجهزة الإستقبال لديكم لتنزيل التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري، لمشاهدة أمتع وأروع الأفلام الكرتونية المثيرة والمحببه لدى الطفل، فتابعونا للتعرف على التردد.