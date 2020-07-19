تردد قناة ليبيا الرياضيه علي النايل سات Libya Sport

تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد نايل سات هي من القنوات العربية المشهورة التي تهتم بعرض كل ما يتعلق بالمباريات الرياضية وأخبار الرياضة في ليبيا والعالم العربي وأيضا البطولات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي، وقد تم إنشاء هذه القناة سابقا بقرار من الرئيس الراحل معمر القذافي لتكون متخصصة في عرض كل ما هو متعلق بكرة القدم في الأراضي الليبية.
تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد نايل سات
يبحث الكثيرون الآن عن تردد قناة ليبيا الرياضية
، بعد أن توقف بثها الفترة الماضية إلي ما يقرب من ثلاثة أشهر وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، فقد أعلنت القناة عن تردد جديد لها والذي من خلاله يتم بث بطولة الدوري الإيطالي في 17 يونيو 2020 والذي ينتظره شعوب العالم بفارغ الصبر، ويمكنك مشاهدة تردد قناة ليبيا علي هذه الترددات:
- تردد قناة ليبيا الرياضية علي النايل سات 2020
التردد: 11756 / 11766
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
أو
التردد: 11765
معامل التصحيح: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة ليبيا الرياضية
بالإضافة إلي ما تعرضه قناة ليبيا الرياضية من مباريات الدوري الليبي ومباريات المنتخب الليبي وأيضا مباريات كرة القدم في دول أخري، فإنها تعرض الاستديو التحليلي للمباريات قبلها وبعدها ومن بين هذه البرامج:
- برنامج الكرة والناس والذي يقوم بتحليل مباريات كرة القدم المحلية في ليبيا، وقد نال مشاهدة كبيرة بين الشعب الليبي.
- برنامج دقيقة.
- برنامج رياضية نت.
- مباريات الدوري الليبي.
- مباريات كأس الفاتح.
- مباريات الدوري الإيطالي.