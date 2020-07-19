أضبط تردد قناة توم وجيري 2020 على النايل سات واستمتع بأحدث الأفلام الكرتونية

تردد قناة توم وجيري، استطاعت قناة توم وجيري أن تحتل الصدارة وسط العديد من قنوات الأطفال الشهيرة والكثيرة، لما تقدم من محتوى هادف ومميز من أفلام ومسلسلات كرتون، وبرامج ترفيهية متنوعة للأطفال، بالإضافة إلى باقة مميزة ومتنوعة من أغاني وأناشيد الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية.

ويذكر ان كرتون توم وجيري يضم الكثير من الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الصغار مثل” القط توم، الفأر جيري، الكلب سبايك، السمكة الصغيرة وعصفور الكناري، وغيرهم”، وجميع هذه الشخصيات جذبت الكثير من الأجيال لمتابعتها وبخاصة أنها تضفي جو من المرح والسعادة إليهم.

تردد قناة توم وجيري 2020

تم إطلاق اسم توم وجيري علي قناة توم وجيري للأطفال، حيث تقوم بعرض جميع الحلقات لهذا الكرتون الشهير الذي أحبه الصغار والكبار، بصورة دائمة علي مدار اليوم، علي هيئة فواصل إعلانية وسط الأفلام الكرتونية الأخري، وتهدف قناة توم وجيري إلى تنشئة جيل جديد من الأطفال يحمل القيم والأخلاق والمبادئ، من خلال ما تعرضه القناة من برامج وأفلام كرتون متعددة ومميزة، تقوم بتوصيل كل القيم والمبادئ والأساسيات التي يحتاج تعلمها الأطفال في الحياة في صورة ترغيب جميلة، من خلال الأناشيد والبرامج التي توفرها القناة باللغة العربية والأجنبية.

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استقبل تردد قناة توم وجيري

يمكن استقبال تردد قناة توم وجيري علي القمر الصناعي نايل سات، للتمتع بمشاهدة أجمل أفلام الكرتون المسلية والممتعة، بأعلي دقة وجودة عالية صوت وصورة خالية من التشويش والتقطيع، من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11252.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

محتوى قناة قوم وجيري

توفر قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون التي تحمل مجموعة من القيم والأخلاق، حتى تنميتها في نفوس الأطفال، من الحب والصدق والإخلاص والوفاء، بالإضافة إلى باقة من الأناشيد والبرامج التعليمية لتنمية عقول ومهارات الأطفال.