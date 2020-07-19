تردد طيور الجنه الفضائيه 2020 عبر نايل وعرب سات الجديد استقبل القناة الآن وأسعد طفلك بأجمل البرامج والأناشيد

تردد طيور الجنه الفضائيه: احتلت قناة طيور الجنة نسب مشاهدة عالية منذ إطلاقها من أكثر من 12 عام لتصبح هي قناة الأطفال الأولي في الدول العربية، والتي يتابعها الكبار والصغار نظرا لمحتواها الراقي والهادف والذي يعلم أطفال القيم والمبادئ الحميدة، ولهذا تهتم كل الأسر بضبط تردد قناة طيور الجنة على قمر نايل سات وعرب سات لقضاء وقت ممتع ومفيد لأطفالها.

تردد طيور الجنه الفضائيه

بدا بث تردد قناة طيور الجنة منذ عام 2008، مع تقديم باقة متنوعة من البرامج الدينية والترفية والتعليمية التي تناسب جميع العمار وتحث الأطفال على إتباع العادات الصحيحة وفهم تعاليم الدين وكيفية الصلاة، كما أنها تقوم بعرض الأناشيد التي تتضمن معاني هادفة وسلوكيات نسعي أن يتربي اطفالنا عليها من قبل العديد من المنشدين الرائعين بأصواتهم العذبة.

تردد قناة طيور الجنه على نايل سات

التردد: 11315.

معد الترميز: 27500.

الأستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنه على عرب سات

التردد: 11632.

معدل الترميز: 27500.

الأستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة طيور الجنة للأطفال

وأطلق خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة قناة بيبي الجديدة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والتركية، على نفس نهج قناة طيور الجنة التي تحظي مشاهدات بالملايين يومياً من جميع أنحاء العالم سواء على القناة أو موقع اليوتيوب.

وبهذا نكون قدمنا إليكم تردد طيور الجنة الفضائية على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات ونتمني لكم مشاهدة ممتعه.