تردد قناة اون تركي النايل ساتon Turki 2020 لمتابعة مسلسل ابنة السفير

أخذت المسلسلات التركي المترجمة، والمدبلجة حيز كبير في مجتمعنا العربي بل بالعالم كله، بسبب رغبة الجميع في مشاهدة افضل المسلسلات الممتعة والشيقة والتي تختلف أحداثها التي تلفت أنظار المشاهدين في وطننا العربي، وتختلف المسلسلات التركي ويختلف أحداثها من بين كوميديا، ودراما، وأكشن، ورمانسية، وهي تكون أكثر المسلسلات التي يفضلها الشعب العربي، وبعد إقبال الجميع على التركي، قامت مجموعة قنوات أون بعمل قناة تقوم فقط بعرض المسلسلات التركي التي يبحث عنها المشاهدين.

المسلسلات التي تعرض على قناة أون تركي

بعد تعديل الدرامة التركية وجعلها مزيجا بين الدراما والكوميديا،والرومانسية، بالأحداث الواقعية الموجودة في حياتهم الطبيعية، والتي وجدو أنها تجذب إنتباه المشاهدين من جميع أنحاء العالم ليس فقط في دولة تركيا، كثرا الإقبال عليها وخاصة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والتي تجبرنا على البقاء في منازلنا لأوقات طويلة مما جعلنا نقبل عليها أكثر، فبدأت مجموعة أون بشراء الكثير من المسلسلات التركية الجديدة، مثل

مسلسل بنت السفير.

مسلسل السيد الخطأ.

وأيضا أنت يا طارق بابي.

و مسلسل الحفرة.

مسلسل الأزهار الحزينة.

تردد قناة أون تركي

تعرض قناة أون تركي المسلسلات بفواصل إعلانية قصيرة جدا وتكون مستمرة على مدار الشهر، غير أنها تكون من أحدث المسلسلات التي تعرض في شاشات التلفزيون، فتساءل الجميع على تردد هذه القناة.

تردد قناة أون تركي 2020 ON TURKI 10852، ويكون الإستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.