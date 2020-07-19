تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah لأحدث أغاني الأطفال

نقدم لكم عبر موقعنا تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah على النايل سات والعرب سات، والذي حظى بأعلى نسبة بحث في الفترة الأخيرة، بعد أن انقطعت القناة فترة كبيرة وكثرت عليها التساؤلات حول موعد عودتها بالإشارة الجديدة، فتلك القناة هي من أكثر القنوات المحبوبة بين الأطفال في الوطن العربي بأكمله، والتي نظرًا لنجاحها الباهر أطلق المسؤولين عن القناة العديد من النسخ المختلفة باللغات المختلفة ليتابعها الجميع في مختلف أنحاء العالم.

2020 toyor al janah

تقدم قناة طيور الجنة أحدث الأغاني للأطفال وأفضل البرامج التعليمية المميزة ويمكن استقبالها على النايل سات وهي من القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى دفع اشتراكات من أجل متابعتها، فهي تخدم الأطفال من عمر الثانية إلى العاشرة والجميع يترقبون الآن الحصول على ترددها الجديد، فهي تراعي جيدًا الأساليب التربوية الحديثة والقواعد الإسلامية في عرضها للبرامج المختلفة والأغاني.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات بصيغة الـ hd

التردد الاستقطاب معدل الترميز الاتجاه 11315 عمودي 27500 4/3

تردد قناة طيور الجنة بصيغة الـ SD

التردد القمر معدل الترميز الاتجاه 11391 نايل سات 27500 5/6

تردد قناة طيور الجنة 2020 على العرب سات

التردد القمر معدل الترميز الاتجاه 11310 عرب سات 30000 3/2

وبذلك نكون قد قدمنا لكم عبر موقعنا تردد قناة طيور الجنة والتي حظت بأعلى نسبة بحث نظرًا لما تقدمه القناة من برامج مميزة ورائعة تطمئن الأسرة لترك أبنائها أمامها دون خوف من المحتوى.