أحدث تردد مع أقوى إشارة لقناة طيور الجنة للأطفال لعام 2020 لمتابعة أفضل أغاني الأطفال

أقوى إشارة لقناة طيور الجنة للأطفال لعام 2020،قناة طيور الجنة قناة تقدم بعض الأغانى والأناشيد للأطفال وهى قناة يحبها كثير من الأطفال وتنقسم إلى قناتين قناة للأطفال الصغار تحت عمر الخمس سنوات وتدعى طيور بيبي وقناة أخرى تسمى طيور الجنة وهى للأطفال فوق الخمس سنوات .
تعريف بقناة طيور الجنة
هى قناة أسسها الأستاذ خالد مقداد وهى مخصصة للأطفال ويقوم ولدية ستة أطفال يقوموا بتقديم الأغانى والأناشيد وهم الوليد والمعتصم بالله وهما تؤأم وهم أكبر الأولاد ثم جنى بنته الوحيدة ثم رزق بتؤأم آخر وهم جاد وإياد ورزق مؤخرا بمولود جديد يدعى سند وزجتة مروة حماد وتعمل أيضا كمخرجة بالقناة .
تردد قناة طيور الجنة
هى قناة تناشد الأطفال ويحبها كثير من المشاهدين ولكن تم وقف بثها بالفعل على النايل سات وتم تغييره إلى العرب سات وتم تعديل التردد إلى 11310 عمودى
ومعدل الترميز 30000 والجودة hd
كما أن طيور الجنة قناة أسست منذ عام 2008 وتلقت إعجاب الكثير من الأطفال ويحبها كثير من الأمهات ونالت على ثقة الآباء لما تقدم من محتوى هادف ومفيد للأطفال حيث تقدم أناشيد تعلمهم الصلاة وأهمية الصوم وتعلمهم الأشياء المفيدة والصفات الشخصية الجيدة كالتنظيم والنظافة.
وتقدم الكثير من البرامج منها برنامج صوتك كنز وبرنامج بيت الحج وبرنامج ست البيت الصغيرة و إسم ومعنى.
وتقدم كثير من الأناشيد منها : صلوا صلوا وهنا القدس ويوم ميلادك ومفتاح القلب وشد الحبل واللعب بالكهرباء وماما جابت بيبى وعالروضة الحلوة .
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