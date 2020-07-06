استمع الى أحدث أناشيد قناة طيور الجنة| التردد الجديد لقناة طيور الجنة للأطفال على النايل سات والعرب سات 2020

التردد الجديد لقناة طيور الجنة للأطفال، حيث زاد البحث بشكل مكثف في الفترة الأخيرة عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة وكيفية ضبط التردد على أجهزة استقبال القنوات، بعد أن فوجئ الكثير من المتابعين من عدم وجود شارة تردد القناة على التردد السابق، وسارعوا بالبحث عن القناة عبر البحث عنها بالتردد القديم، ولذا لأهمية قناة طيور الجنة كونها من أفضل قنوات الأطفال التي تبث محتوى تعليمي وترفيهي مميز ومجاني للأطفال على مدار الساعة، وهي مستمرة في نجاحها مع نجوم طيور الجنة من الأطفال والكبار والذين يحبونهم متابعوهم ويحرصوا على متابعة كل جديد على قناة طيور الجنة والاستماع إلى اناشيدها المميزة.
قناة طيور الجنة للأطفال Toyor Al Jannah، قناة أطفال مميزة انطلقت منذ عام 2008 من عمان بالأردن وحتى الآن، وهي تحظى على شهرة ونجاح كبيرين جعلها من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، وتضم باقة من الفنانين، على رأسهم عائلة مقداد وليد وعصومي وجنى وجاد وايام، وجوان وليليان، وبعض النجوم الشباب، تحرص قناة طيور الجنة على تقديم أناشيد مفيدة ومعلمة للأطفال ويتخللها بعض الفقرات الإعلانية.
قم بضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة على أجهزة استقبال القنوات لديك، وتأكد من اختيار القمر المناسب وادخال التردد بصورة صحيحة لتتمكن من التقاط شارة تردد القناة بسهولة.
ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على النايل سات والعرب سات
|القمر
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|نايل سات
|11393 V
|3/4
|27500
|نايل سات
|11315 V
|3/4
|27500
|عرب سات
|11632 V
|3/4
|27500
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