“بإشارة قوية” استقبل تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2020 iraqiya sports متابعة مباريات اليوم مباشر

ننشر تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 iraqiya sports لمتابعة الأحداث الرياضية المنقولة عبر القناة العراقية الرياضية الفضائية، حيث قمنا بتوفير تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ويتم الحصول على القناة الرياضية من خلال ضبط الهوائي اللاقط “الدش” على القمر الصناعي المطلوب أو المتاح لديكم، ومن ثم ضبط جهاز الاستقبال “الرسيفر” على التردد الصحيح للقناة، ثم البحث عن القناة ليتم الحصول على قناة العراقية الرياضية بشكل يسير، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز ننشر تردد قناة العراقية الجديد 2019 لمن يرغب في الحصول عليه لمتابعة مباراة اليوم.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019

انطلقت قناة العراقية الرياضية للعمل أول مرة في عام 2005م وبدأت القناة عملها من خلال البث الأرضي في بعض المدن بدولة العراق وهم (بغداد، كربلاء، الناصرية، البصرة)، ثم اتجهت قناة العراقية الرياضية للبث الفضائي عبر القمر الصناعي نايل سات بعد ذلك، ونظراً لما تقدمه القناة الرياضية من محتوى رياضي هام وأخبار رياضية عالمية ومحلية، فقد احتلت القناة الرياضية العراقية مكاناً هاماً لدى متابعي ومشاهدي مباريات الدوري العراقي، وكذلك لقت ترحيباً من محبي ومتابعي المنتخب العراقي بعد أن حصلت على حقوق بث مباريات الدوري العراقي.

حيث يتم من خلال قناة العراقية الرياضية بث مباريات الدوري العراقي والأندية العراقية ومباريات المنتخب العراقي أيضاً، وتنقل قناة العراقية محتواها بتقنية HD و SD، ومن يرغب في الحصول على تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 raqiya sports يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح 1 عرب سات 10850 أفقي 27500 3/4 2 عرب سات 11747 أفقي 27500 3/4 3 نايل سات 12563 H 27500 5/6 4 نايل سات 12437 أفقي 27500 5/6 5 نايل سات 12380 أفقي 27500 5/6 6 نايل سات 12188 أفقي 27500 5/6

كما أن هناك العديد من القنوات الرياضية الأخرى الناقلة لعدد من الدوريات والمباريات الهامة على مختلف الأقمار الصناعية، حيث بإمكانكم الحصول على تردد قناة الشارقة الرياضية لمتابعة أهم المباريات المنقولة على القناة الفضائية، كما يمكنكم التعرف على تردد قناة الرياضية السعودية ksa sports لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب إمكانية الإطلاع على ترددات القنوات الرياضية التالية:

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كما يمكنكم متابعة برامج قناة العراقية الإخبارية والعامة من خلال ضبط تردد قناة العراقية الإخبارية الحديث على القمر الصناعي نايل سات و هوت بيرد، ومن يرغب في متابعة المباريات التي يتم نقلها عبر قناة العراقية الرياضية HD وكافة البرامج التليفزيونية الناقلة لأخر المستجدات الرياضية المحلية والعالمية، يمكنه ذلك من خلال ضبط وإدخال تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2019 المرفق عبر موقع عرب نيوز.