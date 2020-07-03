تردد قناة الزمالك الجديد zamalek tv وموعد عودة خالد الغندور

الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم يبحثون عن تردد قناة نادي الزمالك الجديد أو ما تعرف بالقلعة البيضاءعلى القمر الصناعي نايل سات، وفي المقال سوف نشرح بالتفصيل كيفية الوصل إلى القناة وضبط ترددها ومعدل الترميز الخاص بها، وسنتناول أيضاً أهم البرامج التي يتم عرضها على القناة ومن أهمهم برنامج الإعلامي ولاعب كرة القدم الكبير خالد الغندور.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، في تمام الحادية عشر مساءًا.

وقد صرح المستشار مرتضى منصور أن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك علي شاشات التلفزيون.

البرامج المذاعة على قناة الزمالك zmalek sports 2020

ومن أبرز البرامج التي سيتم إذاعتها على شاشة الزمالك بعد انطلاقها رسمياً هي السهرات الرياضية كبرنامج «سهرة مع المستشار»، وفيه يظهر المستشار مرتضي منصور، رئيس النادي الزمالك، ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان «زملكاوي» و يقدمها خالد الغندور و كريم حسن شحاتة، و يستضيفا فيها عدد كبير من المحللين والنجوم الرياضيين.

ويقدم كابتن شادي عيسى برنامج 1911 وفيه يتم عرض الأحداث الجارية والأحداث الماضية التي مرت على النادي الزمالك وجماهيره .ويتم إذاعة برنامج بعنوان one to والذي تقدمه نيرفانا العبد وفيه استعراض للجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في الألعاب المختلفة، ويتم سرد جوانب من حياتهم العامة والاجتماعية بشكل مميز وجذاب.

وتمتلك القناة حق بث عدد من المباريات الهامة في المسابقات المحلية والدولية، يتم عرض مثل تلك المباريات بعد ساعة من بثها المباشر، ويتم التنويه عن مثل هذه المباريات في حينها،

وقد أكد الإعلامي واللاعب الكبير خالد الغندور أن قناة نادي الزمالك قد تخطت ال67 مليون مشاهدة في خلال ساعة إلا ربع وهو ما يعتبر رقم تاريخي في تاريخ القنوات العربية والإفريقية الرياضية، وقد صرح اللاعب خالد الغندور على صفحته الرسمية على موقع التغريدات تويتر ” قناه نادي الزمالك في 45 دقيقه تخطت الـ 67 مليون مشاهد حتي الآن وهوا العدد التاريخي للقنوات في افريقيا والثالث في العالم بعد بين سبورت وقناه ريال مدريد”.

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المستشار مرتضى منصور يعلن عن تحديثات في خريطة برامج قناة الزمالك

هذا وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن بعض التحديثات في خريطة البرامج الخاصة بقناة الزمالك، وأكد أن هناك عدد من المحللين الرياضيين والإعلاميين سينضموا إلى قناة الزمالك ومنهم أحمد عفيفي مقدماً برنامجه، وسوف يكون هناك عدد من البرامج تهتم بباقي الأندية وتستضيف رؤساء الأندية بشكل مستمر. وقد أكد أن الخريطة الجديدة سوف تنال إعجاب جماهير نادي الزمالك وتطوير كل البرامج بالشكل الأفضل، مشيرًا إلى أن برنامج زملكاوي سوف يتم تغيير موعده ليكون في الحادية عشر مساءًا بدلًا من العاشرة مساءًا بعدما لاحظ أن بعض البرامج الأخرى والمقصود هنا قناة النادي الأهلي تقوم بإذاعة الأخبار الخاصة ببرنامج الزمالك بسبب بدء الأخير قبلها بساعة.

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على النايل سات

بعد إدخال التردد الصحيح لقناة نادي الزمالك، سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن الإشارة ومن هنا يمكنك حفظ الإعدادات لمتابعة جميع الأخبار من خلال البرامج التي يتم عرضها على شاشة القناة :

تردد قناة الزمالك Zamalek TV الجديدة 2020:

● التردد 11449

● معدل ترميز 27500

● معدل التصحيح 56

● الاستقطاب افقي

وكان اللاعب والمقدم لبرنامج زمالكاوي خالد الغندور قد توقف فترة عن عرض برنامجه المذاع على قناة النادي الزمالك وذلك بسبب إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد، وقد أعلن عن عودته لمباشرة عمله في القناة يوم السابع من شهر يوليو من العام الحالي 2020 إلى برنامجه زملكاوي الذي يذاع على قناة النادي الزمالك، وكان من المفترض عودته منذ فترة لكن المشكلة كانت تكمن في مشاكل بمدينة الإنتاج الإعلامي.