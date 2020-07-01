الاستعلام على تردد قناة أون تي في على النايل سات

تعتبر أون تي في من أولى القنوات الفضائية التي تتخصص في تقديم أفضل المسلسلات التي يرغب الكثير من الأشخاص في متابعتها فاستطاعت هذه القناة أن تحقق نجاح تحديدياً في السابق الرمضاني فمن أهم المسلسلات التي تقوم بتقديمها مسلسل الاختيار الذي استطاع أن يحقق نجاح كبير على مستوى الجمهورية كما أنها تقوم بتقديم مسلسل النهاية وفرصة ثانية وعمر وداب ورجالة البيت.

تعرض تردد هذه القناة للمزيد من التعديلات في الآونة الأخيرة فالتردد الجديد هو 10853 باستقطاب أفقي، فتقدم هذه القناة المسلسلات بجودة عالية وصوت ودقة عالية دون وجود أي تقطيع أو تغشيش فاستطاعت هذه القناة أن تحصل على نسبة مشاهدة عالية في فترة وجيزة.