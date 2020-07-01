تردد قناة الساعة سينما على النايل سات

تعتبر قناة الساعة من أهم القنوات الفضائية التي يفضلها الكثير من الأشخاص فهي من أولى القنوات المنتشرة على القمر الصناعي النايل سات فتتكون مجموعة قنوات الساعة من الكثير من القنوات التي تقدم إليكم أفضل المسلسلات والأفلام ومن بين هذه القنوات قناة الساعة سينما.

فمنذ أن تم انطلاق هذه القناة استطاعت أن تجذب مشاهدة الكثيرة من المتابعين وتم انطلاقها في عام 2018 فترغب في المقام الأول على إرضاء جميع المشاهدين، فتعد قناة الساعة سينما واحدة من هذه القنوات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتردد هذه القناة هو 12564 باستقطاب عمودي، أصبح بإمكانكم الآن مشاهدة أروع الأفلام دون تقطيع أو تغشيش في الصوت أو الصورة.