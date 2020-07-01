التردد الجديد لقناة ليبيا الرياضية.. قناة ليبيا الرياضية لمتابعة مباريات كأس ايطاليا 2020..

في الآونة الأخيرة كسبت قناة ليبيا الرياضية شعبية مميزة بين القنوات الرياضية المجانية في هذا العام 2020، وذلك بفضل نقلها لمباريات كأس إيطاليا بالمجان علي القمر الصناعي “النايل سات” لتستغل الفرصة في تحقيق إنتشار كبير على مستوي الوطن العربي، وذلك بعد رفض قناة بي إن سبورت القطرية الحصول على حقوق بث المسابقة.

كما تنقل قناة ليبيا الرياضية منافسة كأس إيطاليا وذلك نقلاً عن قناة الراي 1 الإيطالية، وهي تعتمد على طريقة ذكية خلال سير اللعب، باستخدام تحويل الكاميرا على المعلق الرياضي الليبي الذي يقوم بتغطية وتحليل المباراة في آن واحد، وذلك فور تعطل المباراة لأي سبب سواء كان لركلة حرة أو ركلة ركنية أو رمية تماس.

كما نجحت قناة ليبيا الرياضية في تحقيق شعبية عالية وذلك بعد بثها لمباريات نصف نهائي كأس إيطاليا بين فريق الإنتر ونابولي، وبين يوفنتوس وميلان.

كما ستنقل القناة مباراة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي في بث مباشر في مساء يوم الأربعاء علي ملعب الأولمبيكو في مدينة روما.

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غلق قناة ليبيا الرياضية

تعرضت قناة ليبيا الرياضية للغلق في شهر مارس لعام 2020، وذلك بسبب تأخر مسؤولي التليفزيون الليبي عن تسديد قيمة الإشارة إلى شركة النايل سات.

بعد غياب قناة ليبيا الرياضية عن النايل سات لمدة وصلت إلى 10 أيام تقريباً، عادت القناة من جديد بتردد جديد وبإستخدام شعار معدل، كما قامت بتجديد مقرها الرسمي وذلك إستعداداً لنقل المزيد من مباريات كرة القدم الأوروبية في الفترة المقبلة.

تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد

التردد: 11756، الإستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر الصناعي: النايل سات، معامل تصحيح الخطأ: 6/5، إسم القناة على التليفزيون: Libya sport.

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