“استقطاب عمودي V” تردد قناة أم بي سي mbc 5 المغاربية الجديد ???????? على النايل سات وعرب سات يوليو 2020 مسلسلات مدبلجة وبرامج ترفيهية

أتاحت شبكة قنوات أم بي سي قناة جديدة من خلال تردد mbc 5 على النايل سات وعرب سات 2020 باستقطاب V لعرض أقوى المسلسلات المدبلجة التركية والهندية المحببة لدىّ الجماهير والبرامج الترفيهية المتنوعة، تهدف من خلالها إلى جذب انتباه الجمهور في بلاد المغرب العربي بمجموعة مضامين مختلفة وجديدة لتدخل في منافسة شديدة من القنوات الفضائية، وبدأت بثها التجريبي يوم السبت الماضي 21 سبتمبر بنشر إعلان ترويجي الذي جعل الجميع يتساءل عن تردد قناة mbc 5 من وقتها.

وتشمل مجموعة قنوات mbc العديد من القنوات منها mbc 3 للأطفال وقناة mbc2 للأفلام الأجنبية، وهناك قناة mbc Bollywood لعرض البرامج والأفلام والمسلسلات الهندية، فضلاً عن قنوات mbc مصر و mbc 1 ، mbc العراق، mbc أكشن.

تردد mbc 5 على النايل سات 2020

وإليكم رموز تردد قناة أم بي سي 5 على النايل سات الأكثر استخدامًا في الوطن العربي، تتمكنون من ضبطتها من خلال الجدول التالي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11559 V 27500

تردد قناة mbc 5 على العرب سات

وتنقل قناة mbc 5 على القمر الصناعي عرب سات بجودة hd من خلال البيانات التالية:

التردد 12284

الترميز 27500

الاستقطاب V

رابط صفحة قناة أم بي سي mbc 5 على الفيس بوك Advertisements

قناة أم بي سي mbc 5 الجديدة

أعلنت شبكة قنوات mbc الفضائية عن انطلاق قناة جديدة لها متنوعة لتخاطب الجمهور في بلاد شمال إفريقيا “المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا”، وتعرض على شاشتها مجموعة من المسلسلات التركية والهندية المدبلجة للغة العربية، مثل مسلسل اصطدام الذي أعلن على بداية عرضه على القناة فور بدء بثها ويحظي بجماهيرية عريضة ويحرص على متابعته الكثير من المواطنين وخاصة أنه يعرض لأول مرة.

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كما تهتم قناة أم بي سي 5 بعرض بعرض مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية وبرامج المسابقات، ومنها التالي: