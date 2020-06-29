مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان.. أقوى اشارة للقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2020..

مسلسل قيامة عثمان هو مسلسل تاريخي؛ حيث تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية، كما يعرض مسلسل قيامة عثمان كيفية قيام الدولة العثمانية من جديد وبقوة بعد ضياع الدولة العثمانية وهلاكها.
عثمان هو ثالث أصغر أطفال أرطغرل وهو قائد النهضة العثمانية. كما يقوم مسلسل قيامة عثمان بعرض الكثير من النزاعات المختلفة التي تحدث بين الدولة العثمانية والمغول، والنزاعات الحادثة بين الدولة العثمانية والتتار والصليبين، والكثير من النزاعات الأخرى مثل النزاعات بين الفرس والروم.
يعتبر مسلسل قيامة عثمان هو تابع لمسلسل قيامة أرطغرل، وذلك من حيث الأحداث التابعة له، وقد إشترك نخبة رائعة من الممثلين الأتراك في هذا المسلسل.
مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان
- يتم عرض مسلسل قيامة عثمان في القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
- يتم عرض مسلسل قيامة عثمان في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة التاسعة مساءً.
النجوم المشاركين في مسلسل قيامة عثمان
- قام الممثل بوراك أوزجيفيت بدور عثمان الأول.
- قام الممثل نور الدين سونماز بدور بامسي.
- قام الممثل راغب سافاش بدور بدور دوندار.
- قامت الممثلة عائشة جول جوناى بدور زهرة خاتون.
القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على شاشة التليفزيون
- قناة فور شباب، تردد القناة 11316، الإستقطاب أفقي، القمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.
- قناة دعوة، تردد القناة 10727، الإستقطاب عمودي، القمر الصناعي نايل سات.
- قناة الوطن، تردد القناة 11012، الإستقطاب أفقي، القمر الصناعي نايل سات.
- قناة اليرموك، تردد القناة 11678، الإستقطاب عمودي، القمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.
- قناة قطر، تردد القناة 10971، الإستقطاب عمودى، القمر الصناعي نايل سات.
- قناة TRT، تردد القناة 11042، الإستقطاب عمودى، القمر الصناعي TURKSAT.
قد يهمك أيضاً :-
- إعادة مسلسل قيامة عثمان الحلقة ال 27 وتردد القنوات الناقلة للمسلسل اليوم الخميس 25 يونيو 2020
- متاح بالعربيه حـ 27 مُسلسل المُؤسس عثُمان الحلقة السابعة والعشرون وتفاصيل الحلقه الاخيره من قيامة عثمان بن راطغرل
- الان بالعربية مسلسل قيامة عثمان الحلقة 26 مترجم عبر 3sk وضبط القنوات المفتوحة العارضة للحلقة
- الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 26 بعنوان حبنا للوطن مترجمة على 3sk قصة عشق
- تتابعون مسلسل قيامة عثمان الحلقة 26 وتردد القنوات الناقلة له " Atv " على الاقمار الصناعية نايل سات وأسترا
- قيامة عثمان 25 kurul uşosman | اعرف كيف تم الصلح مع عمه ديندار
- الغازي عثمان حـ ٢٣ .. تُعرض اليوم مسلسل قيامة عثمان الحلقة 23 مترجمة بالعربية علي قناة El Fadjer TV
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان.. أقوى اشارة للقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2020.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على دليل الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.