أقوى اشارة لقناة ليبيا الرياضية.. موعد عرض مباراة نابولي وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس ايطاليا..

في هذه الفترة وبعد عودة مباريات كرة القدم التى توقفت لفترة إمتدت إلى أكثر من ثلاثة أشهر بسبب إنتشار فيروس كوفيد 19 المستجد حول العالم، زاد بحث عاشقي الساحرة المستديرة عن القنوات المميزة التي تقوم بعرض المباريات، وتعتبر قناة ليبيا الرياضية هي من القنوات التي تقوم بعرض محتوى مميز للمشاهدين.
تم تأسيس قناة ليبيا الرياضية في عام 2004، وكان تأسيسها بأمر من الرئيس السابق معمر القذافي أي منذ 16 عاماً، حتى يصبح للشعب الليبي له قناة رياضية خاصة به مثل باقي الدول العربية الأخرى.
قناة ليبيا الرياضية وبرامجها الرياضية
- برنامج رياضة نت: هو برنامج يقوم بعرض كل مايخص المشجعين الرياضين لكرة القدم محلياً أو دولياً.
- برنامج الكورة والناس: يقوم هذا البرنامج بتحليل المباريات بأكثر من طريق حتى ينال إعجاب كل المتابعين.
- برنامج دقيقة: بالنسبة لهذا البرنامج فهو برنامج محلى الصنع والموضوع، وهو يصف كل إهتماماته في تحليل ومناقشة المباريات الليبية.
موعد عرض مباراة نابولى وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا
عرضت قناة ليبيا الرياضية أمس مباراة هامة في إيطاليا وشاهد عدد كبير من المشجعين مباراة يوفنتوس وإى سي ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا والتي إنتهت بالتعادل السلبي، وذلك بعد إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ركلة جزاء في بداية المباراة.
كما ستنقل قناة ليبيا الرياضية اليوم مباراة نابولى وإنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث سوف يتابع المبارة الملايين عبر الوطن العربي والعالم ونتمني حظ موفق .
تردد قناة ليبيا الرياضية
التردد: 11766، الإستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر الصناعي: النايل سات، معامل الخطأ: 6/5، إسم القناة على التليفزيون: Libya Sport.
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