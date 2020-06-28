ترددات

تردد قناة ORPIT بلس على النايل سات اضبط القناة الان

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يوجد الكثير من الأشخاص المتابعين للمسلسلات والأفلام العربية والأجنبية ايضاً يقومون بالبحث عن تردد قناة أوربيت فهي عبارة باقة من القنوات المجانية المكونة من خمسة قنوات مفتوحة بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات، كما أنها تتسم بأنها تقدم محتوى جيد يقوم بالقضاء على الشعور بالملل.

تعرض تردد هذه القناة للمزيد من التعديلات في الآونة الأخيرة والتردد الجديد هو 11411 باستقطاب رأسي، فتقدم إليكم هذه القناة سلسلة من الأفلام الأجنبية الجديدة، كما أنها تقدم أفلام لكبار فنانين هوليود دون وجود أي فواصل أو تواجد أي إعلانات مزعجة طوال اليوم، كما أن الرؤية واضحة وتتسم بدقة عالية في الصوت دون وجود أي تقطيع أو تغيشيش.

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