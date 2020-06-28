تردد قناة سبيس تون للاطفال على النايل سات

تعتبر قناة سبيس تون من أهم القنوات التي يفضلها الكثير من الأطفال وهذا ما جعل عمليات البحث عليها كثيرة للغاية من قبل أولياء الأموال لكي يلتهي فيها أطفالهم فتقدم هذه القناة الكثير من البرامج الترفيهية والأفلام الرسومية وافلام الكرتون التي تثير إعجاب الطفل فيتابعها الكثير من الأطفال الذي يتراوح عمرهم من عامين حتى الخامسة عشر عام.

تعرض هذا التردد للكثير من التغيرات والتردد الجديد هو 11785 باستقطاب V وذلك على القمر الصناعي النايل سات، من أهم البرامج التي تقوم بتقديمها الأقزام السبعة وسندريلا والكابتن وماجد والمحقق كونان، فاستطاعت هذه القناة أن تحقق نسبة مشاهدة عالية فالصوت والرؤية بجودة عالية دون تواجد أي تقطيع.