اضبط الرسيفر واستقبل التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي الجديد

ينال تردد قناة طيور الجنة الجديد عمليات بحث واسعة النطاق، من أجل استقباله على الأقمار الصناعية المختلفة ومشاهدة القناة على التلفاز، حيث يتابع هذه القناة الكبار والصغار، وتمتلك هذه القناة شعبية واسعة جداً في العالم العربية على التلفاز وعلى موقع اليوتيوب حيث تخطت فيديوهاتهم على يوتيوب حاجز ال2 مليار مشاهدة على قناتهم الخاصة، ويستعلم الآباء والأمهات عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، بغرض تسلية أطفالهم واسعادهم، و لإشغال الأطفال في مشاهدة القناة والحيلولة دون الخروج من المنزل في ظل هذه الأوضاع السائدة في البلاد العربية، وانتشار أزمة كورونا .

قناة طيور الجنة الفضائية

هي قناة تلفزيونية بدأت بثها عام 2008، وهي مختصة بنشر الأناشيد الدينية والأناشيد الجميلة للأطفال، و بعض البرامج الترفيهية والتعليمية، كما أنها مناسبة لجميع الأطفال من كل الأعمار، حيث يخلو محتوى القناة من أي محتوى ممنوع أو قد يضر بتفكير الطفل .

مميزات قناة طيور الجنة :

تتميز قناة طيور الجنة بأنها القناة الأولى عربياً المختصة بمحتوى الأطفال الترفيهي، كما أنها تعد واحدة من أقدم القنوات المختصة في هذا المجال، كما تتميز ببرامجها المشوقة، ودقة بثها العالية ودقة الصوت العالية، كما أنها تتميز ببث تلفزيوني متاح للجميع مجاناً بحيث لا يحتاج المشاهد لاشتراك سنوي او شهري لمشاهدة محتويات القناة.

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تردد قناة طيور الجنة الجديد :

نضع بين أيديكم التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة وما عليكم أعزائنا الزوار سوى وضع التردد على اجهزة الاستقبال الخاصة بالتلفاز ومشاهدة القناة مباشرة .

التردد : 11315

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز : 27500

الاتجاه: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات

التردد : 11310

معامل تصحيح الخطأ : 2/3

معدل الترميز : 30000

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