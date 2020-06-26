ضبط تردد قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال 2020 على النايل سات والعرب سات

في الفترة الأخيرة ازداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال بعد أن تعرض بثها للتوقف المفاجئ على القمر الصناعي نايل سات، ويبحث الملايين من عشاق القناة في أي مكان بالوطن العربي عن ترددها الجديد حيث تعتبر هي من أفضل القنوات الخاصة بالأطفال في العالم العربي، ولذلك تابعوا معنا الآن من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020.

قناة طيور الجنة الفضائية للأطفال

انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 وهي تابعة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، الذي يعتبر واحد من أهم الكوادر الفنية بالقناة هو وأولاده، وتعتبر قناة طيور الجنة من أشهر وأقوى قنوات الأطفال في العالم العربي والتي أصبح لها قاعدة جماهيرية عريقة بفضل محتواها الشيق، حيث قررت قناة طيور الجنة أن تخاطب الأطفال من خلال الأغاني الشيقة والرائعة والتي تزرع بداخلهم أسس التربية الصحيحة، وتعلمهم أيضاً المبادئ الخاصة بالدين الإسلامي واتباع السلوكيات الصحيحة

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11391، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11310، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2\3.