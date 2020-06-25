تردد قناة توم وجيري للأطفال 2020 على القمر الصناعي نايل سات

يزداد البحث حالياً عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري الفضائية التي تعتبر من أشهر وأفصل قنوات الاطفال في المنطقة العربية كلها، والتي حققت شهرة كبيرة وواسعة بفضل ما تعرضه عبر شاشتها للأطفال من أفلام كرتونية وأغاني وبرامج وغيرها، لذلك إليكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز تردد قناة توم وجيري الجديد 2020.

قناة توم وجيري للأطفال

انطلقت قناة توم وجيري مؤخراً لتدخل عالم قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي استطاعت ان تحتل مكانة كبيرة بين تلك القنوات بل بالعكس أصبح أبرزهم وأهمهم، حيث استطاعت أن تصل لقلوب الأطفال سريعاً بفضل اختيارها الدقيق لكل ما تعرضه من أفلام كرتونية يعشقها الأطفال ويرغبون في مشاهدتها باستمرار، وعرضها لأشهر كرتون في العالم كرتون توم وجيري مصدر السعادة والأبتسامة للأطفال وغيرها من أغاني الأطفال الجميلة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

يمكن الآن الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة توم وجيري عبر شاشتها من خلال ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

وبذلك نكون استعرضنا عليكم متابعينا الكرام تردد قناة توم وجيري الجديد نتمنى لكم متابعة ممتعة لكل ما تعرضه عبر شاشتها.