الاستعلام على تردد قناة الثانية على القمر الصناعي النايل سات

تعتبر قناة الثانية من أولى القنوات الفضائية فتم بث هذه القناة في عام 1961 بعد ما تم افتتاح التلفزيون المصري بشكل مباشر بعام واحد، فاستطاعت هذه القناة أن تتطلع على الكثير من الثقافات الأجنبية بجميع ألوانها وأشكالها وتعرض إليكم كل ما هو جديد في العالم.

تردد قناة الثانية على القمر الصناعي النايل سات

يتعرض التردد من الحين للآخر للتغيرات مما يزيد مؤشرات البحث عليه والبحث الجديد هو 11488 أفقي على القمر الصناعي النايل سات، تقدم هذه القناة حزمة كبيرة من البرامج المتنوعة التي منها برنامج زينة وفاشون ومصر 2039 وسابع جد وبنصبح عليك وأكلات وحكايات ومصر جميلة وغيرهم الكثير من البرامج التي يفضلها الكثير من الأشخاص بدقة عالية وصوت جيد.