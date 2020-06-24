أحدث تردد لقناة اليرموك.. موعد اذاعة حلقات مسلسل قيامة عثمان على قناة اليرموك..

في الفترة الأخيرة برز مسلسل قيامة عثمان، حيث كثر البحث عنه من خلال كافة الجمهور المتابع له، خاصة وأن مسلسل قيامة عثمان يعتبر إمتداد لمسلسل قيامة أرطغرل والذي كان مليء بالأحداث الشيقة.
منذ إذاعة أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل؛ نالت الكثير من النجاح المنقطع النظير، لذا توالى بحث الجمهور عن مواعيد نقل حلقات مسلسل قيامة عثمان وعن القنوات التي تقوم بإذاعته.
موعد إذاعة حلقات مسلسل قيامة عثمان
تعرض حلقة مسلسل قيامة عثمان في يوم الأربعاء من كل إسبوع، وهناك الكثير من القنوات التي تقوم بعرض حلقات هذا المسلسل التركي الشهير.
القنوات التي تقوم ببث المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان
- قناة atv التركية الفضائية، التردد: 10796، القمر الصناعي: نايل سات، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
التردد: 11628، القمر الصناعي: تركسات، الإستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
التردد: 12692، القمر الصناعي: إسترا، الإستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- قناة فور شباب، التردد: 11316، القمر الصناعي: نايل سات، الإستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.
- قناة اليرموك، التردد: 11678، القمر الصناعي: نايل سات، معدل الترميز: 27500، الإستقطاب: عمودي.
بعض التصريحات التي قام بها أوزجفيت
في وقت سابق تحدث أوزجفيت عن مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل، حيث قال أنه سيكون مختلفاً وفريد من نوعه، وسيعمل من خلال مشاركته بشخصية مؤسس الدولة العثمانية على إبراز العديد من القيم الرئيسية في تلك الفترة من الزمن، والتي في مقدمتها العدالة.
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