تردد قناة بي ان سبورت الآن.. أقوى اشارة لقناة Bein sports الدوري الانجليزي 2020..

قناة بي ان سبورت هي واحدة من أكثر القنوات الرياضية التي تحظى بنسبة عالية من المشاهدة والمتابعين من مختلف دول العالم باعتبارها أفضل قناة رياضية عربية على مستوى الشرق الأوسط.. واليكم في هذا المقال أحدث الترددات الخاصة بها لمتابعة مبايرات كرة القدم العالمية.
قناة بي ان سبورت Bein sports
تتميز قنوات بي ان الرياضية بانها تتيح مشاهدة قنواتها المفتوحة عبر شاشة التلفاز أو من خلال موقع بس ان سبورت الالكتروني bein connect. كما يمكن مشاهدة هذه القناة من خلال التطبيق الخاص بها والذي يعمل بنظامي التشغيل ios، Android.
تردد قناة بي ان سبورت Bein sports
تقوم قناة بي ان الرياضية بنقل أبرز الاحداث الرياضية بشكل متميز، كما انها تقوم بنقل آخر الاخبار الرياضية من خلال قنواتها سواء المشفرة أو المفتوحة.
أعلنت قناة بي ان سبورت انها ستقوم بنقل مباريات كأس الخليج 24 وذلك من خلال قنواتها المفتوحة مجانا على الرقم الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، الى جانب نقلها للمباريات العالمية.
تردد قناة بي ان الرياضية نايل سات
القمر الصناعي: نايل سات 101/ 102.
التردد: 12765.
القطبية: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 2/3.
التشفير: غير مشفرة.
تردد قناة بي ان الرياضية عرب سات
القمر الصناعي: عرب سات 2C/2D/3A.
التردد: 11566.
القطبية: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/4.
التشفير: غير مشفرة.
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