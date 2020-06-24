تردد قناة ليبيا الرياضية.. أقوى اشارة لقناة ليبيا الرياضية للاستمتاع بمتابعة المباريات على هذا الرابط..

تعتبر قناة ليبيا الرياضية من أهم القنوات الرياضية المشهورة في الوطن العربي، حيث كان أول عمل لها عام 2004.
تقوم هذه القناة بنقل كل المحتويات المتعلقة بالأخبار الرياضية مثل الألعاب الرياضية وبرامج التحليل للألعاب وكافة البرامج ذات الصلة بالرياضة، كما تقوم بنقل المباريات المقامة في هذه الفترة مثل مباريات الدوري الليبي وكأس الأمم الأفريقية، وبعض المباريات العربية والدولية والمحلية، وبالأخص الدوري الإيطالي لما له من متابعين في الوطن العربي.
البرامج المذاعة على قناة ليبيا الرياضية
لا تقوم قناة ليبيا الرياضية فقط ببث ونقل المباريات الكبيرة، ولكن تقوم أيضاً بإذاعة بعض البرامج الرياضية الموجودة في الوطن العربي مثل البرامج التي تقوم بتحليل كل المباريات التي تُذاع عليها، سواء كانت عربية أو محلية أو دولية أو حتى أوروبية.
يوجد الكثير من البرامج الشيقة لكل محبي ومشجعي كرة القدم حول العالم العربي، ومن أهم البرامج المذاعة على قناة ليبيا الرياضية:
- برنامج رياضة نت: هو برنامج يقوم بعرض كل ما يخص المشجعين الرياضين لكرة القدم محلياً أو دولياً.
- برنامج الكورة والناس: يقوم هذا البرنامج بتحليل المباريات بأكثر من طريقة حتى ينال إعجاب كل المتابعين.
- برنامج دقيقة: بالنسبة لهذا البرنامج فهو برنامج محلى الصنع والموضوع، وهو يصف كل إهتماماته في تحليل ومناقشة المباريات الليبية.
تردد قناة ليبيا الرياضية
- التردد: 11765، الإستقطاب: أفقي، القمر الصناعي: نايل سات، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- التردد: 10128، الإستقطاب: عمودي، القمر الصناعي: عرب سات، معد الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
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