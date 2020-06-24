“استقبل” تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

ننشر لكم زوار موقع دليل الوطن الكرام تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد ، القناة المختصة بالمحتوى الترفيهي للأطفال، حيث تشهد محركات البحث عمليات بحث كبيرة بعد آخر تحديث لتردد القناة، و يهدف الأهل من وجود هذه القناة لديهم على التلفاز، هي محاولة اشغال الأطفال بمشاهدتها وعدم مغادرة المنزل خاصة مع انتشار أزمة كورونا وتصاعد نسبة الإصابة به ، وتعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الترفيهية التي تعمل على القمر الصناعي النايل سات، ويشاهدها ملايين الأطفال، من جميع البلدان العربية، وأصبح من الصعب الاستغناء عنها في أي بيت عربي، يوجد لديهم أطفال .

قناة طيور الجنة الفضائية

تعتبر قناة طيور الجنة، من أفضل الوسائل للتسلية والترويح عن النفس عند الأطفال، حيث أنها تنشر محتوى مناسب لجميع الفئات العمرية يخلو من العنف، ومن أي مشاهد أخرى ممنوعة، حيث ينشر في هذه القناة الأناشيد الملتزمة، وبعض البرامج الترفيهية،والأنشطة، كما أيضاً تتميز هذه القناة بمسابقاتها الشيقة التي لا تنتهي

قناة طيور الجنة

انطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 ومنذ ذلك الوقت وأصبحت أشهر قناة أطفال في الوطن العربي،ولعل أهم ما يميزها عن غيرها من القنوات، أنها ذات محتوى نقي خالي من المشاهد الشائبة، كما تتميز بجودة الصوت العالية، وجودة كاميراتها وبثها المستمر، كما أنها ذات محتوى مجاني، حيث أنك لا تحتاج اشتراك شهري أو سنوي لتتمكن من رؤية محتواها فهي متاحة للجميع مجاناً وفي أي وقت .

تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2020

الآن سوف نضع بين أيديكم الترد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة فقط عليكم ادخال التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم وتمتعوا بكل ما تقدمه .

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11315 عامودي 27500 5\6

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