تعرف على تردد قناة الشرق على النايل سات

ازداد في الآونة الأخيرة على محرك البحث في جوجل البحث على تردد قناة الشرق المصرية، فهي تعد من أهم القنوات الفضائية التي تعطي اهتمام للشارع المصري، فتم بث هذه القناة في عام 2014 وذلك بعد أن حدث الكثير من الأحداث في الوضع المصري.

تردد قناة الشرق على النايل سات

فتعرض التردد في الآونة الأخيرة للمزيد من التغيرات وهذا لتعرض القناة للكثير من حملات القرصنة، فقامت إدارة قناة الشرق بالإعلان عن التردد الجديد لقناة الشرق وهو 12687 على القمر الصناعي النايل سات باستقطاب أفقي والتردد الأخر هو 11142 باستقطاب عمودي وذلك على القمر الصناعي سهيل سات فتتسم هذه القناة بأنها تقدم محتوى جيد بجودة عالية وصوت عالي الدقة.