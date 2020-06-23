موعد مباراة ليستر سيتى وبرايتون اليوم.. تردد القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وبرايتون..

يستضيف فريق ليستر سيتى فريق برايتون في منافسة اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب ووكرز وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولات الدورى الإنجليزى.

فريق ليستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يسعي فريق ليستر سيتى إلى مواصلة مشواره المليء بالنجاح لتحقيق فوز في المسابقة على النادي المنافس له، وذلك حتى يضمن بقائه في المركز الثالث وخوض بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الجانب الأخر يحاول فريق برايتون الإبتعاد عن مراكز الخطر الموجودة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما أنه يحاول أن يكون متفادياً الهبوط إلى القسم الثاني.

كما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” وذلك برصيد 54 نقطة، بينما جاء برايتونفي في المركز الخامس عشر وبحاصل نقاط 32 نقطة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة فريق ليستر سيتي وفريق برايتون

قناة سكاي سبورت وهي قناة بريطانية: التردد: 11798، الإستقطاب: أفقي، القمر الصناعي: أسترا، معدل الترميز: 29500.

تردد قناة بي إن سبورت HD (1,2,3,4): 11585، الإستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت HD (5,6,7,8): 12475، الإستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت HD ( 9,10,16): 11623، الإستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت HD (11,12,13,14): 11642، الإستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت HD (15): 11566، الإستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح ¾.

قناة IDMAN: التردد: 11169، القمر الصناعي: ازير اسباس، الإستقطاب: أفقي ، معدل الترميز: 20400.

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