موعد مباراة ليستر سيتى وبرايتون اليوم.. تردد القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وبرايتون..

يستضيف فريق ليستر سيتى فريق برايتون في منافسة اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب ووكرز وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من بطولات الدورى الإنجليزى.
فريق ليستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي
يسعي فريق ليستر سيتى إلى مواصلة مشواره المليء بالنجاح لتحقيق فوز في المسابقة على النادي المنافس له، وذلك حتى يضمن بقائه في المركز الثالث وخوض بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وعلى الجانب الأخر يحاول فريق برايتون الإبتعاد عن مراكز الخطر الموجودة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما أنه يحاول أن يكون متفادياً الهبوط إلى القسم الثاني.
كما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” وذلك برصيد 54 نقطة، بينما جاء برايتونفي في المركز الخامس عشر وبحاصل نقاط 32 نقطة.
تردد القنوات الناقلة لمباراة فريق ليستر سيتي وفريق برايتون
- قناة سكاي سبورت وهي قناة بريطانية: التردد: 11798، الإستقطاب: أفقي، القمر الصناعي: أسترا، معدل الترميز: 29500.
- تردد قناة بي إن سبورت HD (1,2,3,4): 11585، الإستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.
- تردد قناة بي إن سبورت HD (5,6,7,8): 12475، الإستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.
- تردد قناة بي إن سبورت HD ( 9,10,16): 11623، الإستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.
- تردد قناة بي إن سبورت HD (11,12,13,14): 11642، الإستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 2/3.
- تردد قناة بي إن سبورت HD (15): 11566، الإستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح ¾.
- قناة IDMAN: التردد: 11169، القمر الصناعي: ازير اسباس، الإستقطاب: أفقي ، معدل الترميز: 20400.
قد يهمك أيضاً :-
- موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي.. الآن تردد القنوات الناقلة للمباراة من هنا..
- القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول و أيفرتون الأحد 21/6/2020 بالدوري الانجليزي
- مواعيد مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي وتردد القناة الناقلة
- "بديله" تردد القناة الايرانية فيرزيش IRIB Varzesh .. تردد قناة IRIB TV3 على عرب سات.. الناقلة لجميع مباريات الدوري الأوروبي
- استقبال تردد بي أن سبورت 2 الناقلة لمباريات الدوري الانجليزي اليوم 11/1/2020
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليستر سيتى وبرايتون اليوم.. تردد القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي وبرايتون.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على دليل الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.