تردد القنوات الناقلة للدوري الاسباني.. لمحبي الساحرة المستديرة اليكم القنوات المجانية الناقلة للدوري الاسباني..

هناك بعض القنوات المجانية التي تقوم بنقل مباريات الدوري الاسباني عن طريق القمر الأوروبي، حيث يتم نقل المباريات مجانا لمشاهدي الدوري الاسباني لذا يمكن للمشاهدين الآن متابعة جميع مباريات الدوري الاسباني لعام 2020 لكافة الأندية اتلتيكو، مدريد، برشلونة، ريال مدريد، غرناطة، إشبيلية و فياريال وغيرهم من الأندية الاخرى.

كما أن هذه القنوات التي تقوم بنقل الدوري الاسباني بدون تشفير؛ تقوم بعرض مباريات الميريا القادمة في الدرجة الثانية، نظرا لزيادة مشاهدات مباريات الميريا بسبب قيام تركي آل الشيخ بشراء النادي الاسباني.

القنوات الناقلة للدوري الاسباني مجاناً بدون تشفير

قناة ITV 4: التردد: 10758، القمر الصناعي: استرا 2E، الإستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 22000.

قناة IRIB Varzesh: هي قناة ايرانية رياضية تذيع المباريات باللغة الفارسية وتقوم ببث المباريات بشكل مجاني ودون تشفير عن طريق إستخدام القمر الأوروبي.

التردد: 11555، القمر الصناعي: أنتيل سات، الإستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000.

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الفنوات المجانية الناقلة للدوري الاسباني

قناة match Tv: هي من القنوات المفتوحة التي تقوم ببث مباريات الدوري الإسباني لعام 2020، وهي قناة ظهرت حديثاً في الفترة الأخيرة.

التردد: 4026، القمر الصناعي: ياميل الأوروبي، الإستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 14940.

قناة IDMAN: هي من القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الإسباني لعام 2020 دون تشفير وبشكل مجاني، وهي تذيع مباريات الاليجا مجاناً عن طريق إستخدام القمر الاوروبي ازير اسباس.

التردد: 11169، القمر الصناعي: ازير اسباس، الإستقطاب: أفقي ، معدل الترميز: 20400.

بينما هناك قنوات مشفرة التي تقوم ببث مباريات الدوري الإسباني، ومن هذه القنوات القناة القطرية بي إن سبورت.

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