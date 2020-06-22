متابعة الدوري الايطالي بعد بدء أولى مبارياته.. الآن تردد القنوات الناقلة للدورى الإيطالي..

تبدأ مباريات الجولة ال 27 من الدورى الإيطالي يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2020 بثلاث مباريات، هم فيورنتينا وبريشيا، ليتشي وميلان، بولونيا و يوفنتوس، ويعتبر اللقاء الأبرز بينهم هو الثاني، حيث يسعي الفريقان للفوز قدر المستطاع حيث أن الروسونيري في المركز السابع بفارق 3 نقاط عن نابولي وليتشي، مهدد بالهبوط.

اما بالنسبة للقاء يوفنتوس ضد بولونيا؛ فبالرغم من أهميته بالنسبة للبيانكونيري، إلا أنه سيكون الاقرب للفوز وخاصة وأن منافسة المركز العاشر، كما سيحتاج اليوفي الفوز بالمباراة لمواصلة الهروب من لاتسيو، بينما الروسوبلو فيجب عليه تحقيق ولو نقطة واحدة لمواصلة المنافسة على مقاعد الدوري الأوروبي.

في يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 سيلتقي هيلاس فيرونا ونابولي، سبال وكالياري، تورينو وأودينيزي، جنوي وبارما، ومن أبرز هذه المباريات هي الاولى، حيث يخوض أبناء الجنوب اللقاء بروح عالية جداً بعد فوزه بكأس إيطاليا أمام السيدة العجوز بضربات الترجيح، كما يحتل فيرونا المركز الثامن بفارق نقطة عن ميلان و4 نقاط عن الأزرق السماوى لذلك هو يعتبر اللقاء الأبرز والأهم في هذا اليوم.

القنوات الناقلة لمباريات الدوي الإيطالي

كانت قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، ولكن أشارت بعض التقارير الصحفية أن الكالتشيو لن يُنقل على القناة القطرية بسبب الأزمة التي تمر بها القناة.

مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي علي الإنترنت

يمكنك متابعة مباريات الدوري الإيطالي عن طريقة خدمة البث المباشر على موقع جول، والتي سيعمل على نقل كافة مجريات وأحداث جميع مباريات الدوري الإيطالي للجولة ال 27 لعام 2020 لكل الأندية المواجهة لبعضها البعض.

قد يهمك أيضاً :-