اشارة تردد قناة الفجر الجزائرية لمحبي وعاشقي المسلسل التاريخي قيامة عثمان الحلقة 27..

في الآونة الاخيرة برز المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان، حيث زاد البحث من المشاهدين على هذا المسلسل لمتابعته.

يعتبر مسلسل قيامة عثمان هو إمتداد لمسلسل قيامة أرطغرل، كما يعتبر هذا المسلسل مسلسل مليء بالأحداث المثيرة والمشيقة. عند إنطلاق الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان؛ نالت هذه الحلقة الكثير من الإعجاب والنجاح الهائل، وأصبح كثير من المشاهدين يبحثون عن القنوات الناقلة لهذا المسلسل، ومن ضمن تلك القنوات هى قناة الفجر الجزائرية التي تقوم ببث مسلسل قيامة عثمان على شاشتها، كما أن هذه القناة نالت شهرة كبيرة عقب إذاعتها لمسلسل قيامة عثمان.

أحداث مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث هذا المسلسل التركي قيامة عثمان أو المؤسس عثمان حول قيام الدولة العثمانية، ونقل الدولة من الفقر والضياع إلى القوة، حيث جاء عثمان حتى يقوم بإستكمال مسيرة أبيه في الفتوحات والمعارك وللمحافظة على الملك الذي تركه أبيه له من بعده. كما تدور أحداث المسلسل حول الحروب المستمرة بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والفرس والصليبين.

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أبطال مسلسل قيامة عثمان

في هذا الموسم؛ قام الممثل التركي (بوراك أوزجيفيت) بالمشاركة وهو يقوم بدور عثمان، وأيضاً الممثلة (اصليهان كارالار) وهي تقوم بدور البطولة، وتعتبر اصليهان هي المودل التركية، حيث مثلت وطنها في مسابقة أفضل نموذج في العالم لعام 2017، بالإضافة لذلك استطاعت أن تحصل على المرتبة الأولى في المسابقة.

كما يشارك أيضاً تورجوت ألب، راغب سافاش، نور الدين سونماز، عائشة جول جوناي، هذا المسلسل من إخراج متين قوناي، وهو يعتبر نفس مخرج مسلسل (قيامة أرطغرل).

تردد قناة الفجر الجزائرية

10922، الإستقطاب عمودى، معدل الترميز 27500.

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