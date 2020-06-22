سبورت TV | تردد قناة Sport TV البرتغالية الناقلة لدوري الإيطالي مجاناً علي النايل سات

تردد قناة Sport TV البرتغالية، شهدت الساعات الأخيرة الكثير من العمليات المكثفة عن التردد الخاص بإحدي القنوات المجانية التي سوف تقوم بنقل مباريات الدوري الإيطالي بعد نشوب ازمة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية والتي بدءت منذ تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد أصبح هناك الكثير من التفاصيل والتقارير التي تؤكد أن شركة بي إن سبورت تمر بأزمة مالية وسوف تقوم بالتفريط في احدي الدوريات وبالفعل قامت بالتخلي عن الدوري الإيطالي وأيضا تخلت عن العديد من العاملين في شبكة بين إن سبورت وقامت بتسريح عدد كبير من المحللين والمعلقين الكبار من الشبكة وخلال الساعات الماضية اعلن شبكة قنوات عن عدم نقلها لمباريات الدوري الإيطالي مرة أخري حتي نهاية تلك الأزمة .

قناة Sport TV البرتغالية

ولكن خرجت إدرة قنوات Sport TV البرتغالية وإعلانها عن نقل مباريات الدوري الإيطالي مجانا وأصبح الكثير يريد الحصول علي التردد الخاص بالقناة وجدير أن الجميع يعلم أن هذه القناة قامت بنقل دوري أبطال أوروبا العام الماضي وحققت القناة شهرة واسعة للغاية في الشرق الأوسط وأصبح لها متابعين من كافة أنحاء العالم عقب نقلها لدوري الأبطال، واليوم تعلن حصولها علي حقوق الدوري الإيطالي بالكامل وقامت بنقل مباريات كأس إيطاليا الذي توج به فريق نابولي الإيطالي علي حساب نادي يوفنتوس بركلات الترجيح.

تردد قناة Sport TV البرتغالية

ونستعرض الان مع حضراتكم التردد الخاص بالقناة التي سوف تقوم بنقل أغلب المباريات الخاصة بدوري الإيطالي خلال تلك الفترة ونتابع كافة التفاصيل الخاصة بالدوري الإيطالي بعد أن أعلنت قنوات البي إن عدم نقل مباريات الدوري الإيطالي خلال تلك الفترة :-

تردد قناة Sport TV 4 البرتغالية الرياضية 2020