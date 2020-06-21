تردد قناة اي تي في التركية.. لمحبي مسلسل عثمان ومسلسل إبنة السفير تردد قناة ATV التركية..

تقوم قناة إي تي في التركية بعرض مجموعة كبيرة من أفضل المسلسلات التركية مثل مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان حيث يتم بث الحلقات على القناة بشكل منتظم ودائم وفي مواعيد محددة من كل أسبوع.

كما يحظي مسلسل قيامة عثمان على نسبة مشاهدة عالية حيث يتحول المسلسل إلى المرتبة الأولى في قائمة المسلسلات الأكثر متابعة.

تفاصيل مسلسل قيامة عثمان

تدور أحداث هذا المسلسل التركي حول قيام الدولة العثمانية ونقل الدولة من الفقر والضياع إلى القوة، حيث جاء عثمان حتى يقوم بإستكمال مسيرة أبيه في الفتوحات والمعارك وللمحافظة على الملك الذي تركه أبيه له من بعده.

كما تدور أحداث المسلسل حول الحروب المستمرة بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والفرس والصليبين.

قصة مسلسل إبنة السفير المذاع على قناة إي تي في التركية

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تدور أحداث مسلسل إبنة السفير حول حب سنجار وناره وحبها له منذ الصغر، ولكن قام والد ناره بالإعتراض على علاقتهم، فقررا الزواج سراً، ولكن شك سنجار في الليلة التي تلت ليلة زفافه أن ناره قد خانته ولا يصدق كلماتها، فأخرجهما من كوخهما، فقامت ناره برمي نفسها من حافة الهاوية وتصاب بجروح خطيرة، وتختفي بعد ذلك الحدث.

لذا فقد أصبحت قصتهما ملحمة، وظل في بال سنجار أن ناره قامت بتركه بكل سهولة، حتى تقوم بالبحث عن حياة أخرى، ولكن بعد مرور عدة سنوات، عادت ناره إلى حياة سنجار من جديد، حيث تظهر ناره لسنجار في الوقت الذي يخطط سنجار للزواج وتقرر بدء حياة جديدة.

تردد قناة إي تي في التركية

10796، عمودي، معدل الترميز 27500.

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